Em busca do 12º título! Brasil estreia neste sábado na Copa América de Futsal 2026

Neste sábado (24), a Seleção Brasileira de Futsal inicia sua caminhada na Copa América de Futsal 2026, sediada no Paraguai. Dono de 11 títulos continentais, o Brasil entra no torneio não apenas como o maior vencedor histórico, mas como o atual campeão, defendendo a taça conquistada com autoridade sobre a Argentina na última edição.

O clima é de total otimismo. Sob o comando de Marquinhos Xavier, a Seleção vive um ciclo vitorioso, vindo de conquistas invictas na Copa Intercontinental e na Copa das Nações. Mais do que os troféus, o que impressiona é a solidez de um trabalho que une veteranos consagrados e jovens que já dominam o cenário europeu.

Além do talento em quadra, o futsal brasileiro atravessa um momento de estruturação administrativa. O presidente da CBF, Samir Xaud, tem enfatizado o trabalho para atrair novos investimentos e valorizar a modalidade.

Nesse cenário, o Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) desempenha papel central. Através de seus eixos de investimento, o CBC fomenta desde as categorias de base, como a Taça Brasil Sub-17 e Sub-21, até as ligas de elite (LNF e LFF). O apoio também se estende à infraestrutura, com o fornecimento de materiais e suporte de equipes técnicas multidisciplinares nos clubes.

— O futsal está presente na formação esportiva de milhares de jovens ao redor do Brasil. As parcerias com a CBFS, a LNF e a LFF reforçam os objetivos estratégicos do CBC, ampliando o alcance dos Campeonatos Brasileiros Interclubes e contribuindo para a profissionalização da modalidade em todo o país — destaca Paulo Maciel, presidente do CBC.

Veja os convocados da Seleção Brasileira

Goleiros

Willian (Norlisk)

Matheus (JEC)

Nicolas (Jaraguá)

Fixos

João Victor (Barcelona)

Marlon (Selangor FC Futsal)

Alas

Felipe Valério (Sporting)

Dyego (Al-Ula)

Fabinho (Palma)

Lucão (Palma)

Cleber (Alqadsia)

Marcel (El Pozo)

Arthur (Benfica)

Richard (KPRF)

Pivôs

Rafa Santos (El Pozo)

Pito (Barcelona)

Rocha (Sporting)

Sobre a Copa América de Futsal 2026

O sistema de disputa organiza as dez seleções em duas chaves de cinco integrantes. Apenas os dois melhores de cada grupo garantem a vagapara o mata-mata das semifinais. Já as equipes que encerrarem a primeira fase entre a terceira e a quinta posições participam de duelos diretos para o estabelecimento do ranking oficial do torneio. Além da grande decisão, a Copa América também reserva um confronto para definir o dono do terceiro lugar no pódio continental.

O Brasil terá pela frente as seleções da Venezuela, Chile, Colômbia e Bolívia na fase de grupos. O elenco de 16 nomes, definido por Marquinhos Xavier no encerramento de 2025, carrega um peso técnico respeitável. Os holofotes estão voltados, principalmente, para o fixo João Victor, que defende o Barcelona e ostenta o troféu de melhor atleta do planeta na última temporada, além do ala Dyego Zuffo, peça-chave do Al Ula e eleito o craque da Copa do Mundo de 2024.