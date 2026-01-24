menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Estreia do Brasil contra Colômbia na Copa América de Futsal; horário e onde assistir

Brasil tem retrospecto favorável contra a Colômbia, com 19 vitórias e 2 empates

Mariana Quélhas
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 24/01/2026
12:53
Brasil a última Copa América de futsal, em 2024 (Foto: Jo Marcone)
Brasil a última Copa América de futsal, em 2024 (Foto: Jo Marcone)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Seleção Brasileira de Futsal inicia neste sábado (24) sua jornada na 15ª edição da Copa América, em Luque, no Paraguai. Maior campeã do torneio com 11 taças, a equipe comandada por Marquinhos Xavier busca manter a supremacia no continente, estreando às 14h30 (horário de Brasília) contra a Colômbia.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

O retrospecto do Brasil contra os colombianos é amplamente favorável, com 19 vitórias e apenas 2 empates em 21 confrontos. Integrando o Grupo B, a Canarinho terá pela frente Bolívia, Chile, Colômbia e Venezuela. A chave A é composta por Argentina (tricampeã), Equador, Paraguai (quatro vezes vice), Peru e Uruguai (duas vezes vice).

✅⚽ Ficha técnica

Fase de grupos (Grupo B)

Todos os jogos serão às 14h30 (de Brasília):

  1. Sábado (24/01): Brasil x Colômbia
  2. Domingo (25/01): Brasil x Bolívia
  3. Terça-feira (28/01): Brasil x Chile
  4. Quarta-feira (29/01): Brasil x Venezuela

📺 Onde assistir: Sportv

As semifinais estão agendadas para 31 de janeiro, e a disputa pelo terceiro lugar e a grande final ocorrerão em 1º de fevereiro. ➡️ Clique aqui para assistir

Pito, da Seleção Brasileira de Futsal (Foto: Jo Marcone)
Pito, da Seleção Brasileira de Futsal (Foto: Jo Marcone)

Hegemonia brasileira

A Seleção Brasileira ostenta o atual bicampeonato da Copa América, tendo conquistado o último título em fevereiro de 2024, no mesmo local, ao superar a Argentina por 2 a 0, com gols de Pito e Rafa Santos. A superioridade se estendeu ao Mundial daquele ano, com outra vitória sobre os argentinos na decisão, desta vez por 2 a 1, com Ferrão e Rafa Santos balançando as redes.

Para a disputa continental, o técnico Marquinhos Xavier optou pela continuidade, convocando nove atletas que ergueram a taça da Copa do Mundo de 2024.

— Ele vem mantendo uma base, e isso é o diferencial. A preparação do Mundial também foi assim. Agora começou o novo ciclo, e está mudando poucos jogadores, o que facilita o entrosamento dentro de quadra — afirmou Pito ao GE.

Mesmo encarando seleções sem histórico de finais, o pivô Pito alerta para o nível da competição: "Os grupos ficaram parelhos. Todos que enfrentam o Brasil vêm com muita vontade de ganhar porque somos o time a ser batido", declarou.

Confira o elenco convocado:

PosiçãoAtletas

Goleiros

Matheus, Nicolas e Willian

Fixos

Marlon e Neguinho

Alas

Arthur, Cleber, Dyego, Fabinho, Felipe Valério, Lucão, Marcel e Richard

Pivôs

Pito, Rafa Santos e Rocha

