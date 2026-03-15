Brasil vira sobre Mali e segue vivo na disputa por vaga no Mundial

Em uma reação emocionante, a Seleção Brasileira feminina de basquete derrotou Mali por 76 a 73, na madrugada deste domingo (15), em Wuhan, na China, pelo Pré-Mundial. Após chegar a estar 12 pontos atrás no placar, a equipe protagonizou uma virada no último quarto e manteve viva a disputa por uma vaga no Mundial da Alemanha, que será disputado em setembro.

continua após a publicidade

A decisão brasileira acontecerá na terça-feira (17), às 8h30 (de Brasília), contra a anfitriã China, em confronto direto pela classificação. A partida terá transmissão ao vivo pela CazéTV.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Virada construída no último quarto

O duelo parecia escapar das mãos brasileiras após Mali abrir 62 a 48 no terceiro período, impondo forte ritmo defensivo e aproveitando erros ofensivos do Brasil.

continua após a publicidade

A resposta veio no quarto final. Com marcação intensa e maior eficiência nos arremessos, a seleção iniciou o período com uma sequência avassaladora de 15 a 0, que mudou completamente o panorama da partida. O Brasil dominou a parcial por 28 a 11, suficiente para assumir a liderança e confirmar a vitória.

Nos minutos finais, Mali ainda voltou à frente no placar em 73 a 72, a menos de dois minutos do fim. A reação brasileira, porém, foi imediata: a equipe retomou a dianteira e selou o triunfo em um contra-ataque final convertido por Kamilla Cardoso.

continua após a publicidade

🤑🏀 Aposte em quem se classificará para a Copa do Mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Destaques da partida

A armadora Bella Nascimento foi decisiva na virada ao marcar 12 pontos apenas no último período, liderando a arrancada brasileira.

Outra protagonista foi Kamilla Cardoso, que terminou com 17 pontos e 11 rebotes, enquanto Damiris Dantas registrou mais um duplo-duplo, com 16 pontos e 12 rebotes. A armadora Alana Gonçalo também teve papel importante, somando 10 pontos e 10 assistências.

➡️ Brasil perde para a República Tcheca e se complica no Pré-Mundial

➡️ Brasil vence Sudão do Sul no Pré-Mundial de basquete feminino

Caminho para a classificação

Com o resultado, o Brasil soma duas vitórias, sobre Sudão do Sul e Mali, e duas derrotas, para Bélgica e República Tcheca. Três vagas no Mundial estão em disputa entre Brasil, República Tcheca, China, Mali e Sudão do Sul, já que a Bélgica está garantida na competição como atual campeã europeia.

A seleção brasileira pode assegurar a classificação de duas maneiras:

Vitória sobre a China , no confronto direto de terça-feira;

, no confronto direto de terça-feira; Combinação de resultados, caso a República Tcheca vença a China neste domingo ou derrote a Bélgica na rodada final. Outra possibilidade favorável seria uma vitória do Sudão do Sul sobre Mali.

A equipe chinesa, por sua vez, pode garantir vaga antecipada se superar a República Tcheca ainda neste domingo (15).

Brasil x Mali no Pré-Mundial feminino 2026 (Foto: Fiba)

Como foi o jogo

O início da partida foi equilibrado e marcado por erros ofensivos. A primeira cesta brasileira, anotada por Alana Gonçalo, saiu apenas após mais de dois minutos de jogo, depois de Mali abrir o placar com Sika Koné.

O Brasil terminou o primeiro quarto em vantagem por 20 a 15, mas viu as africanas reagirem no segundo período, virando para 24 a 20. As equipes chegaram empatadas em 33 a 33 antes do intervalo, e Mali foi para o vestiário vencendo por 37 a 35.

No retorno para o segundo tempo, a seleção africana ampliou a diferença e chegou à maior vantagem do jogo no terceiro quarto. A reação brasileira, no entanto, viria de forma contundente no período final.

Delegação brasileira

O Brasil disputa o Pré-Mundial no Grupo A, ao lado de Bélgica, Sudão do Sul, República Tcheca, Mali e China. A equipe reúne nomes como as armadoras Alana Gonçalo e Débora Costa; as alas Bella Nascimento, Cacá Martins, Emanuely de Oliveira e Iza Nicoletti; as ala-pivôs Damiris Dantas, Iza Sangalli e Sassa Gonçalves; além das pivôs Aline Moura, Iza Varejão e Kamilla Cardoso.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial