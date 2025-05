Giro D’Italia: veja atletas, onde assistir, datas e destaques

O Giro D'Italia, uma das principais competições do ciclismo de estrada, começa nesta sexta-feira (9) e se estende até 1º de junho. A competição é um dos eventos de grandes voltas da temporada de ciclismo. A prova é dividida em 21 etapas no total, durando 15 dias.

O Brasil não tem representantes na prova deste ano. Tadej Pogacar, campeão da edição anterior do evento, não participa da competição de 2025. São destaques da prova Primoz Roglic, vencedor de 2023; Jai Hindley, vencedor de 2022; Egan Bernal, vencedor de 2021; Richard Carapaz, vencedor de 2019 e Nairo Quintana, que venceu há 11 anos.

O vencedor da etapa deste ano recebe 265.668 euros, aproximadamente R$ 1.688.986.

Competição de 2020 (Foto: AFP)

Onde assistir ao Giro D'Italia

A transmissão do evento no Brasil é através da DSports, disponível no streaming SKY+.

Agenda do evento de ciclismo