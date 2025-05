Conheça os representantes do Brasil no Grand Slam de Judô

A partir desta sexta-feira (9), em Astana, no Cazaquistão, começa a disputa do Grand Slam de Judô, a última competição do circuito internacional antes do Mundial da modalidade. O Brasil será representado por uma delegação de 17 atletas, incluindo as campeãs olímpicas Bia Souza e Rafaela Silva. Os eventos duram até o domingo (11) e serão transmitidos pelo SporTV, CazéTV e Canal Olímpico do Brasil.

O Brasil retorna ao tatame após desempenhar sua melhor campanha no Campeonato Pan-Americano e Oceania em Santiago, no Chile, no final de abril, com nove ouros, três pratas e quatro bronzes nas disputas individuais, além do título por equipes mistas.

Campeã olímpica, Bia Souza fará sua estreia em Grand Slam neste ano em Astana. Medalhista de ouro na categoria +78kg no Pan de Judô, ela falou sobre o início do ciclo olímpico rumo a Los Angeles 2028 e o desempenho brasileiro na competição continental.

- Eu estava com muita saudade de competir. Um novo desafio se inicia, oficialmente o ciclo de Los Angeles começa e a gente já começou com o pé direito. É sempre bom voltar aos tatames internacionais, ainda mais representando o meu país - declarou.

A competição no Cazaquistão vale 1000 pontos no ranking da Federação Internacional de Judô, que é parâmetro de posicionamento dos atletas nas chaves das principais competições no circuito mundial. Em 2025, o Brasil já conquistou oito medalhas em etapas de Grand Slam.

Rafaela Silva estará no Cazaquistão (Foto: Paula Reis/ Flamengo)

Veja a delegação completa

Equipe Feminina

48kg — Natasha Ferreira (Sociedade Morgenau-PR/F.PR.JUDÔ)

52kg — Jéssica Pereira (Instituto Reação-RJ/FJERJ)

57kg — Bianca Reis (E.C. Pinheiros-SP/FPJ)

57kg — Shirlen Nascimento (SESI-SP/FPJ)

63kg — Nauana Silva (E.C. Pinheiros-SP/FPJ)

63kg — Rafaela Silva (C.R. Flamengo-RJ/FJERJ)

70kg — Luana Carvalho (Umbra Vasco da Gama-RJ/FJERJ)

78kg — Beatriz Freitas (E.C. Pinheiros-SP/FPJ)

78kg — Karol Gimenes (C.R. Flamengo-RJ/FJERJ)

+78kg — Beatriz Souza (E.C. Pinheiros-SP/FPJ)

Equipe Masculina

60kg — Chrystian Silva (Clube Paineiras do Morumby-SP/FPJ)

66kg — Ronald Lima (E.C. Pinheiro-SP/FPJ)

81kg — Gabriel Falcão (Instituto Reação-RJ/FJERJ)

81kg — Luan Almeida (SESI-SP/FPJ)

90kg — Giovani Ferreira (E.C. Pinheiros-SP/FPJ)

90kg — Marcelo Fronckowiak (C.R. Flamengo-RJ/FJERJ)

+100kg — Rafael Buzacarini (E.C. Pinheiros-SP/FPJ)