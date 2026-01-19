Confederação explica ausência de veterana dos Jogos de Milão-Cortina

Após o encerramento da janela de classificação para os Jogos Olímpicos de Milão-Cortina, uma das principais ausências na lista de convocados do Brasil foi a da esquiadora Jaqueline Mourão. Aos 50 anos e com oito participações olímpicas no currículo, a veterana perdeu a vaga na disputa interna com Bruna Moura. As duas competem na modalidade cross country.

Por meio de publicação nas redes sociais, Jaqueline lamentou a ausência no evento, mas agradeceu à equipe que a acompanhou ao longo do ciclo.

— Eu queria muito encerrar minha carreira nos JO 2026. Seriam 9 participações olímpicas, mais um capítulo histórico e, acima de tudo, uma forma de seguir inspirando mulheres mais experientes a continuarem acreditando. Continuo profundamente apaixonada pelo esporte e encerro este ciclo realizada e plena, com a certeza de que deixei tudo o que podia nas pistas, lutei muito e contribuí para o esporte nacional - escreveu.

O Brasil tinha direito a duas vagas femininas na modalidade. De acordo com os critérios estabelecidos pela Confederação Brasileira de Desportos na Neve (CBDN), a primeira vaga foi de Eduarda Ribera, pela pontuação no Ranking de Nações da Federação Internacional de Esqui (FIS). A segunda vaga foi definida através de ranking nacional, critério no qual Bruna se sobressaiu, especialmente pelos resultados nas provas de velocidade.

— O critério utilizado para definir a segunda vaga, que a Bruna conquistou, foi de fato as melhores atletas dentro das disciplinas dos Jogos Olímpicos. A cada edição de Jogos, se muda a disciplina, nesses Jogos vai ser sprint clássico. Obviamente a gente reconhece que a Jaqueline tem um valor inestimável pela trajetória dela no esporte nacional de neve - disse Gustavo Haidar, Superintendente Técnico e COO da CBDN, durante entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira (19).

Aos 31 anos, Bruna Moura fará sua estreia em Jogos Olímpicos após um ciclo bastante conturbado. A brasileira estava classificada para os Jogos de Pequim, em 2022, mas um grave acidente de carro às vésperas da competição a tirou do evento.

— Foi uma disputa muito árdua, muito difícil. Eu já imaginava que seria dessa forma, porque nós estamos falando de Jaqueline Mourão. Sempre tive muito respeito por ela, pela trajetória dela, eu sabia que essa classificação não viria de uma forma fácil, eu precisava ter uma temporada muito boa. Durante o ano, a gente já vinha pensando em aprimorar um pouco mais o sprint, pra garantir esses pontos e diminuir essa vantagem (em relação à Jaqueline). No final de tudo, o plano deu certo - avaliou Bruna, durante coletiva.

Bruna Moura representará o Brasil no esqui cross country (Foto: Reprodução/ Instagram)

Brasil tem recorde de atletas nas Olimpíadas de Inverno

Ao todo, o país será representado por 14 atletas de cinco modalidades diferentes, tanto na neve quanto no gelo: esqui alpino, esqui cross country, snowboard halfpipe, skeleton e bobsled. Até então, o recorde de participação brasileira havia sido registrado na edição de Sochi 2014, com 13 atletas.

Além da maior delegação, o Brasil busca sua primeira medalha em Olimpíadas de Inverno, e conta com nomes como Lucas Pinheiro, do esqui alpino, Nicole Silveira no skeleton, e Pat Burgener, no snowboard halpipe, como principais esperanças de pódio.

