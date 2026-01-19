Brasil define convocados para Jogos Olímpicos de Milão-Cortina; veja lista

Em contagem regressiva para os Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina, o Brasil confirmou sua maior delegação da história do evento. Nesta segunda-feira (19), a Confederação Brasileira de Desportos na Neve (CBDN) divulgou a lista de nomes convocados para o evento. Ao todo, o país será representado por 14 atletas de cinco esportes diferentes.

continua após a publicidade

➡️Ski Alpino: Lucas Pinheiro leva o Brasil ao pódio mais uma vez

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Até o fechamento da janela de classificação, no último domingo (18), o recorde de participação brasileira havia sido na edição de Sochi 2014, com 13 atletas. Além da maior delegação, o Brasil busca sua primeira medalha em Olimpíadas de Inverno, e conta com nomes como Lucas Pinheiro, do esqui alpino, Nicole Silveira no skeleton, e Pat Burgener, no snowboard halpipe, como principais esperanças de pódio.

+Aposte na vitória do seu atleta favorito

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

continua após a publicidade

Entre os convocados, se destacam estreantes em Jogos Olímpicos: Christian Oliveira Soevik, Giovanni Ongaro e Alice Padilha, do esqui alpino, Bruna Moura, do esqui cross-country e Augustinho Teixeira, do snowboard. No gelo, liderando a equipe de bobsled, o veterano Edson Bindilatti vai à sua sexta edição olímpica.

Pat Burgener representará o Brasil no snowboard halfpipe (Foto: David Tributsch/ Divulgação/ CBDN)

Veja a lista completa de convocados

Esportes de neve

Lucas Pinheiro - Esqui Alpino

Christian Oliveira - Esqui Alpino

Giovanni Ongaro - Esqui Alpino

Alice Padilha - Esqui Alpino

Eduarda Ribera - Esqui Cross-Country

Bruna Moura - Esqui Cross-Country

Manex Silva - Esqui Cross-Country

Pat Burgener - Snowboard Halfpipe

Augustinho Teixeira - Snowboard Halfpipe

continua após a publicidade

Esportes de gelo

Nicole Silveira - Skeleton

Edson Bindilatti - Bobsled 4-man e 2-man (demais nomes da equipe a definir pela Confederação)

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial