Brasil define convocados para Jogos Olímpicos de Milão-Cortina; veja lista
País confirmou sua maior delegação na história do evento
Em contagem regressiva para os Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina, o Brasil confirmou sua maior delegação da história do evento. Nesta segunda-feira (19), a Confederação Brasileira de Desportos na Neve (CBDN) divulgou a lista de nomes convocados para o evento. Ao todo, o país será representado por 14 atletas de cinco esportes diferentes.
Até o fechamento da janela de classificação, no último domingo (18), o recorde de participação brasileira havia sido na edição de Sochi 2014, com 13 atletas. Além da maior delegação, o Brasil busca sua primeira medalha em Olimpíadas de Inverno, e conta com nomes como Lucas Pinheiro, do esqui alpino, Nicole Silveira no skeleton, e Pat Burgener, no snowboard halpipe, como principais esperanças de pódio.
Entre os convocados, se destacam estreantes em Jogos Olímpicos: Christian Oliveira Soevik, Giovanni Ongaro e Alice Padilha, do esqui alpino, Bruna Moura, do esqui cross-country e Augustinho Teixeira, do snowboard. No gelo, liderando a equipe de bobsled, o veterano Edson Bindilatti vai à sua sexta edição olímpica.
Veja a lista completa de convocados
Esportes de neve
Lucas Pinheiro - Esqui Alpino
Christian Oliveira - Esqui Alpino
Giovanni Ongaro - Esqui Alpino
Alice Padilha - Esqui Alpino
Eduarda Ribera - Esqui Cross-Country
Bruna Moura - Esqui Cross-Country
Manex Silva - Esqui Cross-Country
Pat Burgener - Snowboard Halfpipe
Augustinho Teixeira - Snowboard Halfpipe
Esportes de gelo
Nicole Silveira - Skeleton
Edson Bindilatti - Bobsled 4-man e 2-man (demais nomes da equipe a definir pela Confederação)
