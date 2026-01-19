F1: Gabriel Bortoleto terá Mercado Livre como novo patrocinador

Único representante brasileiro na Fórmula 1 (F1), o piloto Gabriel Bortoleto passará a ser patrocinado pelo Mercado Livre. A parceria entre o atleta e a empresa de e-commerce foi anunciada nesta segunda-feira (19) e reforça a presença da marca no cenário esportivo.

— Chegar ao Mercado Livre neste momento da minha carreira é muito significativo. A velocidade sempre fez parte da minha trajetória, e estar ao lado de uma marca que eu já uso no meu dia a dia e que valoriza a execução, inovação e visão de futuro torna essa parceria ainda mais especial - disse o piloto.

— Ele personifica os valores que movem o Mercado Livre, como determinação, coragem para assumir riscos e uma busca constante pela excelência. Unir nossa marca ao Gabriel é um movimento natural: somos movidos pela velocidade e pela entrega de resultados, seja nas pistas ou no dia a dia dos nossos milhões de usuários - afirmou Iuri Maia, diretor de Estratégia de Marca do Mercado Livre.

A campanha de anúncio da parceria adota o conceito "Unidos pela velocidade", fazendo uma alusão ao universo da Fórmula 1 ao criar uma expectativa em torno da revelação de um carro e, em uma brincadeira narrativa, apresenta uma van do Mercado Livre para simbolizar a velocidade. Na sequência, o piloto recebe seu capacete com o logo da companhia, que irá acompanhá-lo durante toda a temporada.

Gabriel Bortoleto será patrocinado pelo Mercado Livre (Foto: Divulgação)

Expansão da marca no mercado do esporte

O anúncio da parceria entre Mercado Livre e Gabriel Bortoleto reforça a presença da marca no contexto esportivo, aliada a ídolos brasileiros da nova geração. Em dezembro de 2025, a empresa anunciou patrocínio ao tenista João Fonseca, número 1 do Brasil e 29º do ranking mundial.

Na ocasião, a campanha fazia alusão à promessa de Fonseca raspar os cabelos após o título do ATP 500 da Basileia, seu principal troféu da carreira. No vídeo promocional, o atleta recebia um aparelho de corte de cabelo, embalado em uma caixa da empresa.

