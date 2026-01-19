Marcus D'Almeida volta ao topo do ranking mundial de tiro com arco

Na primeira competição que disputou em 2026, Marcus D'Almeida mostrou mais uma vez que o ciclo olímpico de Los Angeles 2028 será promissor. Neste domingo (18), o arqueiro brasileiro conquistou a medalha de bronze na Etapa da Copa do Mundo de Tiro com Arco Indoor, em Nimes, na França. O resultado o colocou de volta no topo do mundo na modalidade arco recurvo.

Marcus chegou ao torneio na segunda posição do ranking mundial de arco recurvo da World Archery. A conquista do bronze o garantiu pontos suficientes para retornar ao posto de número 1 do mundo, como foi confirmado em atualização nesta segunda-feira (19).

Além de subir ao pódio, Marcus bateu o próprio recorde brasileiro de pontuação na classificatória. O carioca de 27 anos anotou 596 pontos de 600 possíveis. Após três vitórias no mata-mata, o brasileiro caiu na semifinal. Após isso, na disputa do bronze, bateu o francês Alexandre Desemery por 7 a 3 e garantiu sua medalha.

Marcus D'Almeida bate recorde brasileiro no tiro com arco indoor (Foto: Reprodução/ Instagram)

Conquistas de Marcus D'Almeida na carreira

Em Paris 2024, sua terceira participação em Olimpíadas, Marcus foi eliminado nas oitavas de final. Em 2025, ano pós-olímpico, foi vice-campeão do Mundial de Tiro com Arco, venceu a etapa de Antália da Copa do Mundo e foi prata nos Finals.

Ao todo, em Mundiais, Marcus soma três medalhas. Já nos Finals, subiu ao pódio em quatro oportunidades. O brasileiro vai em busca da sonhada medalha olímpica, após ter caído antes das quartas de final na Rio 2026, em Tóquio 2020 e em Paris 2024. Nas duas últimas, ele igualou seu melhor resultado: o nono lugar.

