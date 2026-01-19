menu hamburguer
Marcus D'Almeida volta ao topo do ranking mundial de tiro com arco

Brasileiro foi bronze em etapa da Copa do Mundo de Tiro com Arco Indoor neste domingo (18)

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 19/01/2026
16:33
Marcus D'Almeida na Copa do Mundo de Tiro com Arco (Foto: World Archery)
imagem cameraMarcus D'Almeida na Copa do Mundo de Tiro com Arco (Foto: World Archery)
Na primeira competição que disputou em 2026, Marcus D'Almeida mostrou mais uma vez que o ciclo olímpico de Los Angeles 2028 será promissor. Neste domingo (18), o arqueiro brasileiro conquistou a medalha de bronze na Etapa da Copa do Mundo de Tiro com Arco Indoor, em Nimes, na França. O resultado o colocou de volta no topo do mundo na modalidade arco recurvo.

Marcus chegou ao torneio na segunda posição do ranking mundial de arco recurvo da World Archery. A conquista do bronze o garantiu pontos suficientes para retornar ao posto de número 1 do mundo, como foi confirmado em atualização nesta segunda-feira (19).

Além de subir ao pódio, Marcus bateu o próprio recorde brasileiro de pontuação na classificatória. O carioca de 27 anos anotou 596 pontos de 600 possíveis. Após três vitórias no mata-mata, o brasileiro caiu na semifinal. Após isso, na disputa do bronze, bateu o francês Alexandre Desemery por 7 a 3 e garantiu sua medalha.

Marcus D'Almeida bate recorde brasileiro no tiro com arco indoor (Foto: Reprodução/ Instagram)
Marcus D'Almeida bate recorde brasileiro no tiro com arco indoor (Foto: Reprodução/ Instagram)

Conquistas de Marcus D'Almeida na carreira

Em Paris 2024, sua terceira participação em Olimpíadas, Marcus foi eliminado nas oitavas de final. Em 2025, ano pós-olímpico, foi vice-campeão do Mundial de Tiro com Arco, venceu a etapa de Antália da Copa do Mundo e foi prata nos Finals.

Ao todo, em Mundiais, Marcus soma três medalhas. Já nos Finals, subiu ao pódio em quatro oportunidades. O brasileiro vai em busca da sonhada medalha olímpica, após ter caído antes das quartas de final na Rio 2026, em Tóquio 2020 e em Paris 2024. Nas duas últimas, ele igualou seu melhor resultado: o nono lugar.

