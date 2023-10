As novas vagas foram abertas por conta do remanejamento e mudança no toal de atletas por prova. Ketiley Batista (100m com barreiras), Gabriela Muniz (20km marcha atlética), Raiane Procópio e Tamara Alexandrino de Sousa (heptatlo), Altobeli Silva (5.000m), Márcio Teles (400m com barreiras), Matheus Corrêa (20km marcha atlética), Johnatas Cruz (maratona) e Weslley Bevilaqua Beraldo (salto em distância) são os novos rostos dessa delegação, aparecendo pela primeira vez na convocação