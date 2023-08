Paulo André garantiu a sua vaga na final do revezamento masculino 4x100m, no Mundial de Atletismo, em Budapeste, na Hungria, nesta sexta-feira (25). O time escalado foi o mesmo do Campeonato Sul-Americano, além do ex-BBB largando, Felipe Bardi na reta oposta, Erik Cardoso na curva, e Rodrigo do Nascimento fechando.