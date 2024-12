Brasil tem Rayssa Leal e mais dois na final do Super Crown 2024

O Super Crown 2024, a final da Street League Skateboarding (SLS), será realizada no domingo (15), a partir de 11h (de Brasília), no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo–SP. Na disputa pelos títulos, três brasileiros estarão em ação, sendo uma na decisão do feminino e dois na do masculino e buscam terceira dobradinha para o país.

Única brasileira na final feminina, Rayssa Leal não precisou passar pela bateria preliminar para a final, já que estava classificada diretamente através do ranking da temporada. Além da medalhista olímpica, Chloe Covell e Liz Akama também já estavam na decião.

Na bateria preliminar, seis skatistas disputaram uma bateria única para definir as últimas três vagas. Na disputa entre a holandesa Ross Zwetsloot, a americana Paige Heyn e as japonesas Coco Yoshizawa, Aoi Uemura, Momiji Nishiya, Funa Nakayama e Yumeka Oda. As asiáticas mostraram força e Yoshizawa, Nishiya e Oda avançaram à final e se juntaram a Rayssa Leal, Chloe Covell e Liz Akama

Entre os homens, Giovanni Vianna e Felipe Gustavo já estavam classificados para a final via ranking, além do americano Chris Joslin. Porém, Carlos Ribeiro e Filipe Mota disputaram as preliminares, onde disputaram a primeira bateria ao lado do japonês Daiki Ikeda e do porto-riquenho Manny Santiago.

Bateria da Preliminar Masculina do SLS Super Crown 2024 (Foto: Divulgação / SLS)

A segunda bateria contou com o colombiano Jhancarlos Gonzales, o francês Vicent Milou, o canadense Ryan Decenzo e o americano Alex Midler. Na terceira e última bateria das preliminares masculinas reuniu grandes nomes como Yuto Horigome (Japão), Nyjah Huston (EUA), Gustavo Ribeiro (Portugal) e Kairi Netsuke (Japão).

Filipe Mota levou a torcida ao delírio, com três 9 Clubs. Além de dominar a sua bateria, o brasileiro esteve até a última rodada entre os três primeiros que se classificariam para a final deste domingo, mas Nyjah Huston conseguiu a maior nota e derrubou o brasileiro para a quarta posição.

Dois dos skatistas mais prestigiados pelos brasileiros, Gustavo Ribeiro e Jhancarlos Gonzales foram os outros classificados para a final e se juntaram a Giovanni Vianna, Felipe Gustavo, Chris Joslin, Nyjah Huston para a disputa do título mundial.

Em caso de título, Rayssa Leal conquistará seu terceiro título mundial, de forma consecutiva. Já entre os homens, Giovanni Vianna busca repetir o feito do ano passado para se tornar campeão mundial novamente, e Felipe Gustavo quer se consagrar campeão pela primeira vez.

Rayssa Leal e Giovanni Vianna fizeram dobradinha brasileira no SLS Super Crown 2023 (Foto: Daluz Photo)

Em 2023, Leal e Vianna consagraram uma dobradinha para o Brasil, a segunda na história. A primeira vez foi em 2015, quando Kelvin Hoefler e Letícia Bufoni se tornaram campeões da SLS.