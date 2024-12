SLS Super Crown em SP: quanto Rayssa Leal pode faturar se for campeã?

A cidade de São Paulo receberá neste final de semana o SLS (Street League Skateboarding) Super Crown. O evento contará com algumas das maiores estrelas no skate mundial na disputa pelo título máximo da modalidade. Além do troféu, o ganhador e a ganhadora levarão para casa uma premiação em dólares. O Lance! Biz te conta.

Segundo a organização do evento, os campeões receberão 100 mil dólares (R$ 604 mil na cotação atual) cada.

Essa temporada vai distribuir, entre etapas anteriores e o prêmio do domingo (15), 1,8 milhões de dólares (cerca de R$ 10,8 milhões).

O evento, que acontecerá no Ginásio do Ibirapuera, será dividido em duas etapas. No sábado (14), serão disputadas as preliminares para decidir quem serão os três nomes que se juntarão aos outros três já classificados para a final. E no domingo (15), acontecerá a grande decisão.

Rayssa Leal e Giovanni Vianna fizeram dobradinha brasileira no SLS Super Crown 2023 (Foto: Daluz Photo)

Pelo feminino, a brasileira Rayssa Leal, assim como Chloe Covell e Liz Akama, já estão garantidas na final do domingo. Pelo masculino, os classificados são os brasileiros Felipe Gustavo e Giovanni Vianna, além do norte-americano Chris Joslin.

Inclusiva, Rayssa e Giavanni estarão defendendo seus títulos de 2023. Para a maranhense seria a terceiro título consecutivo.

A expectativa é de casa cheia para o evento que vem conquistando o coração dos brasileiros a cada ano. 16 mil ingressos foram colocados a venda. Se esgotados, será um recorde de público para a modalidade na capital paulista.