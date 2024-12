Puma anuncia patrocínio ao medalhista olímpico Caio Bonfim

A Puma anunciou que é a nova patrocinadora oficial de Caio Bonfim, medalhista de prata da marcha atlética nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Agora, o atleta passa a integrar a equipe de atletas apoiados pela marca, que já conta com a Vitória Rosa, Renan Gallina, Rafael Pereira e Letícia Oro.

O acordo prevê que Caio usará o modelo Deviate NITRO Elite 3 da PUMA durante treinos e provas. O modelo é de alta performance, desenvolvido para garantir máxima resposta, propulsão e amortecimento, com construção extremamente leve e de alta tecnologia.

- Estou extremamente feliz com essa parceria com a PUMA, uma marca que sempre foi sinônimo de inovação e performance. Ter o apoio de uma marca tão icônica no esporte será fundamental para seguir conquistando ainda mais resultados positivos no futuro. Estou pronto para dar meu melhor e usufruir desta parceria - celebra Caio Bonfim.

Caio Bonfim celebra conquista histórica nas Olimpíadas (Foto: Paul ELLIS / AFP)

A Puma tem apoiado atletas de diferentes modalidades do atletismo e intensificado seu vínculo com a Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), com quem possui parceria até 2032, contemplando os Jogos Olímpicos de 2028 e 2032.

- A parceria com o Caio Bonfim é mais um passo importante da PUMA, reforçando nosso compromisso com atletas de alto nível, com a CBAt e com o desenvolvimento do esporte. Caio é um exemplo de performance, valor que buscamos incansavelmente apoiar. Estamos ansiosos para vê-lo brilhando nas próximas competições - comemora Luciana Soares, diretora de marketing da PUMA Brasil.

Eleito como Melhor Atleta do Ano no Prêmio Brasil Olímpico (PBO) do Comitê Olímpico do Brasil (COB), em cerimônia realizada na quarta-feira (11), além de medalhista olímpico, Caio é recordista brasileiro na marcha atlética 20 e 35 km, ele foi duas vezes bronze em Mundiais (Londres 2017 e Budapeste 2023) e medalhista em quatro edições de Jogos Pan-Americanos (2 de prata e 2 de bronze).