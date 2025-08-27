Brasil se despede de ‘Evidências’ na ginástica rítmica: ‘Começar do zero’
Conjunto do Brasil fez melhor campanha do Brasil com a música
- Matéria
- Mais Notícias
Após conquistas inéditas, incluindo duas pratas no Mundial de Ginástica Rítmica, a Seleção de conjunto do Brasil se despede do clássico sertanejo "Evidências". A treinadora Camila Farezin explicou que o momento agora é de pensar em nova música e coreografia para o próximo ciclo da modalidade.
Que lição o Mundial de Ginástica Rítmica deixa para o ciclo de Los Angeles?
Mais Esportes
ANÁLISE: em casa, Brasil tem balanço positivo no Mundial de Ginástica Rítmica
Mais Esportes
Veja reação da Seleção com saída do primeiro lugar no Mundial de Ginástica; vídeo
Mais Esportes
➡️ Brasil faz história e conquista prata no Mundial de Ginástica Rítmica em casa
A música foi usada na série mista (dois arcos e três bolas) da equipe, trazendo resultados históricos no pontapé inicial do ciclo de Los Angeles.
— Agora vamos começar tudo do zero de novo. Vamos atrás de música, pesquisar. Todo o processo novamente de escolher as músicas, escolher os collants, e a gente despediu dessas coreografias hoje — afirmou Camila Farezin, treinadora do conjunto, em entrevista acompanhada pelo Lance!.
O hit brasileiro embalou ouro no conjunto geral e misto no World Challenge Cup de Portimão, um ouro inédito na Copa do Mundo de Milão, além de um bronze na série mista. No Mundial de 2025, no Rio de Janeiro, "Evidências" deu ao conjunto duas pratas: uma na disputa geral e outra na disputa específica da série mista.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
As atletas se despedem da série com um bom resultado, mas felizes pelo desempenho obtido. Ainda não se sabe o que será usado no próximo ciclo da Seleção de conjunto.
— Ainda tá caindo a ficha, né? Foi a última vez que a gente apresentou essas séries, mas graças a Deus foi no melhor campeonato da nossa vida, em casa. A gente tá muito realizada. Foram séries que vão ficar marcadas pra sempre na nossa história — disse Duda Arakaki, ginasta capitã do conjunto.
Confira o resultado geral da competição de conjunto no Mundial de Ginástica Rítmica
- 1º - Japão - 55.550 pontos
- 2º - Brasil - 55.250 pontos
- 3º - Espanha - 54.750 pontos
- 4º - China - 53.250 pontos
- 5º - Israel - 53.150 pontos
- 6º - Bulgária - 53.150 pontos
- 7º - Polônia - 52.700 pontos
- 8º - Alemanha - 51.800 pontos
- 9º - Ucrânia - 51.200 pontos
- 10º - França - 50.300 pontos
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias