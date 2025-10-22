Jogador da seleção assume 'nova posição' e se destaca no vôlei italiano

Darlan, oposto da seleção brasileira, estreou em uma "nova posição" no Campeonato italiano masculino de vôlei. O atleta atuou como passador pelo Verona, que venceu o Piacenza, time de Lukas Bergmann, por 3 sets a 1, nesta segunda-feira (20).

No Brasil, Darlan atua como oposto. A mudança de posição, implementada pelo técnico Fabio Soli, teve como objetivo não sobrecarregar Noumory Keita, oposto que agora joga como ponteiro no Verona. Com a dupla, a recepção da equipe contou com quatro jogadores: o esloveno Rok Mozic e o líbero italiano Francesco D'Amico completaram o quarteto.

Darlan, do Verona, na partida contra o Piacenza (Foto: Wanderer Serena/ Verona)

Desempenho dos brasileiros

Em sua primeira experiência internacional, Darlan se destacou com 15 pontos, tornando-se o segundo maior pontuador da partida pelo Verona, atrás apenas de Keita, com 24. O brasileiro teve um desempenho de 40% de positividade na recepção, cometendo apenas um erro em dez tentativas. Já Lukas Bergmann, do Piacenza, marcou 9 pontos, incluindo dois de bloqueio, figurando como o quarto maior pontuador de sua equipe.

Darlan e Lukas Bergmann estreiam em clubes europeus

Darlan e Lukas Bergmann foram oficialmente anunciados pelos clubes italianos, Verona e Piacenza, respectivamente, no dia 1º de outubro. Ambos os atletas fazem sua estreia no voleibol europeu após a temporada de seleções.

Os dois chegam do Sesi Bauru. Lukas Bergmann passou cinco anos na equipe paulista, enquanto Darlan jogou por seis anos, conquistando o prêmio de melhor sacador e maior pontuador da Superliga masculina 2024/25.

Darlan foi um dos maiores destaques do Sesi Bauru durante sua passagem, sendo campeão da Superliga masculina 2023/24. Naquela temporada, o atleta, de 23 anos, também foi eleito o melhor ponteiro e a revelação do campeonato.

Lukas Bergmann chegou ao Sesi Bauru em 2021, aos 17 anos, e foi companheiro de Darlan desde então. Pelo clube, ele também venceu a Superliga masculina 2023/24 e foi considerado o melhor ponteiro e a revelação do campeonato.