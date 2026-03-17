AO VIVO: Brasil x China vale vaga no Mundial de Basquete
Enquanto anfitriãs já estão classificadas, seleção brasileira precisa vencer
Para se garantir no Mundial Feminino de Basquete, o Brasil precisa vencer a China, nesta terça-feira. O duelo decisivo acontece em Wuhan, na casa das rivais, que já estão classificadas.
Brasil faz jogo de vida ou morte em busca da vaga no Mundial; veja onde assistir
Brasil vence Sudão do Sul no Pré-Mundial de basquete feminino
Brasil perde na estreia do Pré-Mundial de basquete feminino
|1º Quarto
|2º Quarto
|3º Quarto
|4º Quarto
|Total
Brasil
17
25
China
21
25
3º Quarto
2º Quarto: Brasil 25/25
- Seleção brasileira encosta no placar, mas rivais fazem 43/41.
- Time da casa volta a liderar e abre 36/34.
- Com uma cesta de três de Emanuely de Oliveira, Brasil vira para 28/27.
- Kamilla Cardoso leva o Brasil ao empate: 21/21.
- Brasil começa com dois pontos de Cacá Martins.
1º Quarto: China 21/17
- Equipe dirigida por Pokey Chatman faz um bom primeiro quarto, mas não evita a derrota parcial por 21/17.
- Com mais dois pontos de Damiris, Brasil diminui a desvantagem para 18/16.
- China volta a liderar e abre 16/11.
- Donas da casa abrem 9/5, mas a seleção brasileira chega ao empate com uma cesta de Damiris.
- Brasil começa com uma cesta de três de Bella Nascimento, mas China já reage e vira para 7/3.
➡️ NBB: Jogo das Estrelas será no Ginásio do Ibirapuera, em março
Pré-jogo
- Brasil e China já estão em quadra.
- Também nesta terça-feira, em resultado ruim para a seleção brasileira, Mali derrotou Sudão do Sul, por 97 a 74, e garantiu a 11ª vaga no Mundial.
- No domingo, pelo Grupo A do Pré-Mundial, a seleção brasileira, dirigida por Pokey Chatman derrotou Mali por 76 a 73, em duelo bastante emocionante.
A campanha do Brasil
Brasil 70 x 99 Bélgica
Sudão do Sul 79 x 94 Brasil
Brasil 65 x 84 República Tcheca
Mali 73 x 76 Brasil
O elenco brasileiro
Armadoras
Alana Gonçalo – BC Neptunas Klaipeda (Lituânia)
Débora Costa – SESI Araraquara
Laterais
Bella Nascimento – Clube União Sportiva (Portugal)
Cacá Martins – SESI Araraquara
Emanuely de Oliveira – SL Benfica (Portugal)
Iza Nicoletti – Unimed Campinas
Ala-pivôs
Damiris Dantas – Botas Spor Adana (Turquia)
Iza Sangalli – Sampaio Basquete
Sassá Gonçalves – Cerrado Basquete
Pivôs
Aline Moura – SESI Araraquara
Iza Varejão – ZKK Partizan 1953 Beograd (Sérvia)
Kamilla Cardoso – Guangdong Vermilion Birds (China)
Comissão Técnica
Treinadora - Pokey Chatman
Líder Técnico - Bruno Valentin
Assistentes Técnicos - Léo Figueiró e Bruno Guidorizzi
Preparador Físico - Vita Haddad
Médicos - Paulo Szeles e Cristina Casagrande
Fisioterapeutas - Isabel Rosa e Giovanna Fumagali
Psicóloga - Manoella Marques
Nutricionista - Denise Silva
Mentora - Érika de Souza
Massoterapeuta - Juliana Bouvié
