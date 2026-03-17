AO VIVO: Brasil x China vale vaga no Mundial de Basquete

Enquanto anfitriãs já estão classificadas, seleção brasileira precisa vencer

Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 17/03/2026
08:04
Brasil, de Damires, busca vaga no Mundial Feminino de Basquete (Divulgação/FIBA)
Brasil, de Damires, busca vaga no Mundial Feminino de Basquete (Divulgação/FIBA)
Para se garantir no Mundial Feminino de Basquete, o Brasil precisa vencer a China, nesta terça-feira. O duelo decisivo acontece em Wuhan, na casa das rivais, que já estão classificadas.

Times1º Quarto2º Quarto3º Quarto4º QuartoTotal

Brasil

17

25

China

21

25

3º Quarto

2º Quarto: Brasil 25/25

  1. Seleção brasileira encosta no placar, mas rivais fazem 43/41.
  2. Time da casa volta a liderar e abre 36/34.
  3. Com uma cesta de três de Emanuely de Oliveira, Brasil vira para 28/27.
  4. Kamilla Cardoso leva o Brasil ao empate: 21/21.
  5. Brasil começa com dois pontos de Cacá Martins.

1º Quarto: China 21/17

  1. Equipe dirigida por Pokey Chatman faz um bom primeiro quarto, mas não evita a derrota parcial por 21/17.
  2. Com mais dois pontos de Damiris, Brasil diminui a desvantagem para 18/16.
  3. China volta a liderar e abre 16/11.
  4. Donas da casa abrem 9/5, mas a seleção brasileira chega ao empate com uma cesta de Damiris.
  5. Brasil começa com uma cesta de três de Bella Nascimento, mas China já reage e vira para 7/3.

Pré-jogo

  • Brasil e China já estão em quadra.
  • Também nesta terça-feira, em resultado ruim para a seleção brasileira, Mali derrotou Sudão do Sul, por 97 a 74, e garantiu a 11ª vaga no Mundial.
  • No domingo, pelo Grupo A do Pré-Mundial, a seleção brasileira, dirigida por Pokey Chatman derrotou Mali por 76 a 73, em duelo bastante emocionante.

A campanha do Brasil

Brasil 70 x 99 Bélgica
Sudão do Sul 79 x 94 Brasil 
Brasil 65 x 84 República Tcheca 
Mali 73 x 76 Brasil 
O elenco brasileiro

Armadoras
Alana Gonçalo – BC Neptunas Klaipeda (Lituânia)
Débora Costa – SESI Araraquara
Laterais
Bella Nascimento – Clube União Sportiva (Portugal)
Cacá Martins – SESI Araraquara
Emanuely de Oliveira – SL Benfica (Portugal)
Iza Nicoletti – Unimed Campinas
Ala-pivôs
Damiris Dantas – Botas Spor Adana (Turquia)
Iza Sangalli – Sampaio Basquete
Sassá Gonçalves – Cerrado Basquete
Pivôs
Aline Moura – SESI Araraquara
Iza Varejão – ZKK Partizan 1953 Beograd (Sérvia)
Kamilla Cardoso – Guangdong Vermilion Birds (China)

Comissão Técnica

Treinadora - Pokey Chatman
Líder Técnico - Bruno Valentin
Assistentes Técnicos - Léo Figueiró e Bruno Guidorizzi
Preparador Físico - Vita Haddad
Médicos - Paulo Szeles e Cristina Casagrande
Fisioterapeutas - Isabel Rosa e Giovanna Fumagali
Psicóloga - Manoella Marques
Nutricionista - Denise Silva
Mentora - Érika de Souza
Massoterapeuta - Juliana Bouvié

Kamilla Cardoso, da Seleção Brasileira Feminina de Basquete (Foto: Divulgação/FIBA)
Kamilla Cardoso, da Seleção Brasileira Feminina de Basquete (Foto: Divulgação/FIBA)

