Brasil joga em BH pela Copa do Mundo de basquete; ingressos já estão à venda

A torcida mineira tem um motivo especial para lotar a Arena UniBH Minas! A Confederação Brasileira de Basketball (CBB) iniciou nesta segunda-feira (16) a venda de ingressos para as partidas da Seleção Brasileira masculina pelas eliminatórias da Copa do Mundo de Basquete 2027.

A última vez que a Seleção Brasileira atuou em Belo Horizonte foi em 2005, durante um torneio preparatório para a Copa América, quando enfrentou Canadá, Estados Unidos e Uruguai.

Os jogos, que marcam o aguardado retorno do time nacional a Belo Horizonte após mais de duas décadas, serão disputados nos dias 27 de fevereiro e 2 de março de 2026, ambos às 19h, na capital mineira.

Detalhes da arena e ingressos

Os confrontos da janela de fevereiro/março serão realizados na Arena UniBH Minas, localizada na Rua da Bahia, 2244, no bairro Lourdes. Os portões serão abertos ao público às 18h em ambas as datas.

A venda de ingressos é feita exclusivamente pelo site tickzi.com.br, plataforma oficial da CBB. A arena está dividida em diferentes setores com valores variados, oferecendo opções para todos os torcedores:

Setor Valor (Inteira) Valor (Meia-entrada) Cadeira VIP Quadra R$ 300,00 R$ 150,00 Arquibancada Retrátil (par e ímpar) R$ 100,00 R$ 50,00 Arquibancada Intermediária R$ 80,00 R$ 40,00 Arquibancada Superior R$ 50,00 R$ 25,00 Arquibancada Social R$ 15,00 -

Quem adquirir ingressos para as duas partidas poderá obter condições especiais no pacote, conforme a disponibilidade no momento da compra.

Vitor Benite ergue o troféu após a vitória do Brasil sobre a Argentina na final da Americup 2025. Agora a Seleção joga em busca da classificação da Copa do Mundo brasil (Foto: AFP)

Seleção busca manter sua invencibilidade

Líder de seu grupo com 100% de aproveitamento e duas vitórias em dois jogos, o Brasil enfrentará Venezuela e Colômbia buscando manter sua invencibilidade e consolidar sua boa fase nas eliminatórias para o Copa do Mundo. A equipe brasileira, que atualmente figura entre as 10 melhores do mundo no ranking da FIBA, posição alcançada após a participação nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, promete um espetáculo na quadra.

