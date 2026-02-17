Brasil joga em BH pela Copa do Mundo de basquete; ingressos já estão à venda
Seleção de basquete volta a BH após 21 anos com ingressos a partir de R$ 15
A torcida mineira tem um motivo especial para lotar a Arena UniBH Minas! A Confederação Brasileira de Basketball (CBB) iniciou nesta segunda-feira (16) a venda de ingressos para as partidas da Seleção Brasileira masculina pelas eliminatórias da Copa do Mundo de Basquete 2027.
A última vez que a Seleção Brasileira atuou em Belo Horizonte foi em 2005, durante um torneio preparatório para a Copa América, quando enfrentou Canadá, Estados Unidos e Uruguai.
Os jogos, que marcam o aguardado retorno do time nacional a Belo Horizonte após mais de duas décadas, serão disputados nos dias 27 de fevereiro e 2 de março de 2026, ambos às 19h, na capital mineira.
Detalhes da arena e ingressos
Os confrontos da janela de fevereiro/março serão realizados na Arena UniBH Minas, localizada na Rua da Bahia, 2244, no bairro Lourdes. Os portões serão abertos ao público às 18h em ambas as datas.
A venda de ingressos é feita exclusivamente pelo site tickzi.com.br, plataforma oficial da CBB. A arena está dividida em diferentes setores com valores variados, oferecendo opções para todos os torcedores:
|Setor
|Valor (Inteira)
|Valor (Meia-entrada)
Cadeira VIP Quadra
R$ 300,00
R$ 150,00
Arquibancada Retrátil (par e ímpar)
R$ 100,00
R$ 50,00
Arquibancada Intermediária
R$ 80,00
R$ 40,00
Arquibancada Superior
R$ 50,00
R$ 25,00
Arquibancada Social
R$ 15,00
-
Quem adquirir ingressos para as duas partidas poderá obter condições especiais no pacote, conforme a disponibilidade no momento da compra.
Seleção busca manter sua invencibilidade
Líder de seu grupo com 100% de aproveitamento e duas vitórias em dois jogos, o Brasil enfrentará Venezuela e Colômbia buscando manter sua invencibilidade e consolidar sua boa fase nas eliminatórias para o Copa do Mundo. A equipe brasileira, que atualmente figura entre as 10 melhores do mundo no ranking da FIBA, posição alcançada após a participação nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, promete um espetáculo na quadra.
