Com a derrota, o Brasil está na última colocação do grupo. Ainda há, entretanto, duas vagas para três seleções - a Austrália venceu a Alemanha e já carimbou o passaporte para as Olimpíadas. Com isso, o Brasil precisa vencer a Alemanha e torcer para a Sérvia bater a Austrália. Dessa forma, a Amarelinha empataria com as alemães, mas ficaria com a vaga pelo confronto direto. Caso as brasileiras não vençam, haverá um triplo empate com Sérvia e Alemanha e a definição aconteceria pelos critérios de desempate.