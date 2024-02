O Brasil vencia o jogo por 52 a 49, com pouco mais de seis minutos para o fim. A Austrália diminuiu para 52 a 51, em bola de dois pontos. Na sequência do duelo, a Seleção cometeu falta de ataque e na posse seguinte, a Austrália colocou mais uma bola de dois pontos, o que deixaria o placar em 52 a 53. Na súmula e no placar do ginásio, exposto para todas as atletas e público, foi exibido 52 a 54 para as australianas.