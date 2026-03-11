Brasil fica perto do pódio no esqui cross-country com Aline Rocha e Cristian Ribera

A manhã desta quarta-feira (11), foi marcada por bons resultados para a delegação brasileira nos 10km de esqui cross-country. Mesmo sem medalhas, os atletas verde e amarelos demonstraram alto desempenho, com Aline Rocha e Cristian Ribera terminando em 5º lugar em suas respectivas categorias.

Aline Rocha, na final do sitting (sentado) feminino, repetiu seu melhor desempenho com o 5º lugar, completando a prova em 28:37.3. A experiente atleta, que realiza sua terceira edição de Jogos Paralímpicos, com a voz marejada, expressou seu desejo de sair da competição com uma medalha.

— Hoje foi uma volta mais difícil, eu larguei muito bem, a partir da segunda volta eu até cheguei a bater no v-board em uma curva, me atrapalhei um pouco, o ritmo caiu nas duas últimas voltas. Eu esperava ir melhor, queria muito conquistar uma medalha, mas ainda tem prova pela frente, agora eu espero descansar, me recuperar, esfriar a cabeça e quero fazer uma excelente prova de 20km — disse Aline ao Sportv

Ao lado de Aline, Elena Sena, em sua estreia em uma Paralimpíada, assegurou a 16ª posição com o tempo de 33:33.8. Elena demonstrou surpresa com a marca e revelou que a prova não é sua especialidade, focando suas expectativas no biatlo, modalidade em que tem mais domínio, que será disputado na sexta-feira (13).

O pódio na categoria sitting ficou com a americana Oksana Masters, ouro (26:31.6); a sul-coreana Kim Yunji, prata (26:51.6); e a também norte-americana Kendall Gretsch, bronze (27:27.6).

Na categoria masculina, mesmo com a ameaça de chuva, os três representantes do Brasil alcançaram resultados expressivos. Cristian Ribera, que havia conquistado uma prata na terça-feira (10), manteve o ritmo forte e finalizou em 5º lugar, com o tempo de 24:31.1.

Na sequência, Guilherme Rocha (26:34.6) e Robelson Lula (26:46.3) ficaram em 14º e 15º, respectivamente, garantindo três brasileiros entre os 15 melhores. O pódio masculino foi composto pelo russo Ivan Golubkov (ouro, com 24:05.8), o canadense Collin Cameron (prata, 24:43.2) e o chinês Zheng Peng (bronze, 24:24.5).

Próximo compromisso

A participação da delegação brasileira se estende até 15 de março. O próximo compromisso é no Parabiatlo, nesta sexta-feira (13), com Elena Sena, Guilherme Rocha e Robelson Lula representando o país. As provas terão início a partir das 6h (horário de Brasília) e serão transmitidas pelo Sportv2.

Cristian Ribera durante a final do sprint clássico nos Jogos Paralímpicos de Inverno (Foto: Alessandra Cabral/ CPB)

