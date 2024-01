A Seleção Feminina de Basquete fechou a convocação das 12 atletas que disputarão o Pré-Olímpico em Belém, no Pará, a partir do dia 8 de fevereiro. As jogadores chegam com a responsabilidade de superar a frustração de quatro anos atrás, quando o Brasil não conseguiu se classificar para os Jogos de Tóquio. Para isso, o técnico José Neto contará com um grupo que mescla jovens e veteranas.