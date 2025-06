Brasil terá Rayssa Leal e mais oito skatistas nas quartas da Copa do Mundo

Nesta quinta-feira (12), os cinco brasileiros que disputaram a classificatória da Copa do Mundo de Skate Street, em Roma, avançaram para as quartas de final da competição. Kelvin Hoefler, Filipe Mota, Felipe Gustavo, Giovanni Vianna e Ivan Monteiro se juntam a Rayssa Leal, Pamela Rosa, Duda Ribeiro e Isabelly Ávila na disputa da próxima fase, que acontece nesta sexta-feira (13), a partir das 4h (horário de Brasília).

O melhor brasileiro do dia foi Filipe Mota, que garantiu um lugar no top 10 com um 60.96 na segunda volta, enquanto Kelvin Hoefler foi o 20º, com 50.45 na primeira volta. Na classificatória feminina, disputada na quarta-feira (11), Duda Ribeiro, estreante no circuito mundial, foi a brasileira com melhor desempenho, com 38.49 na primeira volta e um 8º lugar. Pâmela Rosa avançou como a 31ª colocada.

Líder do ranking e atual campeã mundial, Rayssa Leal já tinha vaga direta nas quartas de final, e faz sua estreia na competição apenas nesta sexta-feira (13). As semifinais e finais da Copa do Mundo de Skate Street de Roma serão transmitidas pelo SporTV e worldskate.tv.

Duda Ribeiro foi a melhor brasileira na classificatória feminina (Foto: Julio Detefon/ CBSK)

Formato da competição

Nas quartas de final, 40 skatistas têm a oportunidade de executar duas voltas, valendo a melhor nota. Nas semifinais, com 16 skatistas, cada atleta precisa executar duas voltas e duas manobras, valendo a melhor volta e manobra. Por fim, na decisão, os oito skatistas devem fazer 3 voltas e 3 manobras, somando a melhor nota de cada.

Programação da Copa do Mundo de Skate Street

Sexta-feira (13) - quartas de final

Feminino - 4h

Masculino - 9h05

Sábado (07) - semifinais

Feminino - 10h25

Masculino - 13h25

Domingo (08) - finais

Feminino - 13h

Masculino - 14h25