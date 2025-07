Bárbara Domingos disputa três finais na Copa do Mundo de Ginástica Rítmica

A atleta Bárbara Domingos se classificou para mais uma final na Copa do Mundo de Ginástica Rítimica. Na manhã desse sábado (19), a curitibana se apresentou na fase classificatória individual da fita e garantiu presença na final modalidade. Na última sexta (18), Babi se classificou para as finais do arco e da bola. A ginasta é a única brasileira nas três disputas.

Babi Domingos garantiu nota de 27.200 na fase classificatória individual da fita, a sexta melhor do aparelho, e se classificou para sua terceira final da Copa do Mundo de 2025, que acontece no próximo domingo (20). Apesar dos esforços, não conseguiu a classificação nas maças, terminando em 33º lugar e acumulando apenas 25.050 pontos.

A atleta mais experiente da Seleção Brasileira terminou o dia dentro do top 10, como nona colocada do individual geral com 108.000 pontos. No top 3 estão a italiana Sofia Raffaeli, a alemã Darja Varfolomeev e a ucraniana Taisiia Onofriichuck respectivamente.

Outra brasileira nas fitas, Maria Eduarda Alexandre apresentou uma série na classificatória da modalidade e não se qualificou para as finais por pouco. A catarinense conquistou a nota de 26.450 e ficou na 11º colocação. A ginasta está na 21º colocação geral com 105.100 pontos. Veja a série de fita da Maria Eduarda no vídeo abaixo.

Relembre desempenho de brasileiras na última sexta (18)

Bárbara Domingos começou a última sexta (18) com sua série de arco, ao som de Rei Leão, e garantiu nota de 28.300, a quarta melhor do aparelho. Na sequência, a brasileira foi a sexta melhor na bola, com nota de 27.450. Bárbara encerrou com um total de 55.750 pontos, em quarto lugar no individual geral, atrás da italiana Sofia Raffaeli, da alemã Darja Varfolomeev e da búlgara Stiliana Nikolova.

Maria Alexandre, de apenas 18 anos, também disputa a competição individual, mas não garantiu vaga nas finais. Com total de 51.950 pontos, ela terminou o dia na 25ª colocação do individual geral. Ela teve nota de 26.050 no arco e 25.900 na bola.

Com Bárbara Domingos, veja a programação das finais da Copa do Mundo de Milão

Domingo (20/07)

9h10 – Final arco

9h50 – Final bola

10h30 – Final 5 fitas

11h40 – Final maças

12h20 – Final fita

13h05 – Final 3 bolas e 2 arcos