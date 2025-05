Brasil conhece adversários no Mundial de Handebol; veja grupo

Foram definidos, nesta quinta-feira (22), os grupos para o Mundial de Handebol feminino, que acontece entre os dias 16 e 14 de dezembro. O Brasil ficou no Grupo G, ao lado de Suécia, República Tcheca e Cuba, e disputará os jogos da primeira fase em Stuttgart, na Alemanha.

A seleção feminina de handebol já conquistou um título mundial, em 2013, mas não repetiu o mesmo sucesso nas edições seguintes. Em 2023, o Brasil passou perto da classificação para a fase de mata-mata, mas acabou eliminado nos critérios de desempate, terminando em nono lugar.

Nos Jogos Olímpicos de Paris, no ano passado, a seleção chegou às quartas de final, quando foi superada pela Noruega por 32 a 15. Em 2025, a delegação foi convocada para um período de treinamentos focado no Mundial, no início de abril, e disputou dois amistosos contra a Hungria, dos quais saiu com a derrota.

Brasil chegou até as quartas de final nas Olimpíadas de Paris (Foto: Divulgação/ CBHb)

Formato da competição

Na primeira fase do Mundial de Handebol, as 32 seleções classificadas foram divididas em oito grupos de seis, jogando entre si em turno único. As três melhores avançam para a segunda fase, com quatro grupos de seis países, acumulando os resultados da primeira fase. Apenas as duas melhores equipes de cada grupo se classificam para as quartas de final.

A competição terá dois países sede. Além de Stuttgard, as cidades alemãs de Dortmund e Trier também serão palco do Mundial, enquanto a Holanda terá as cidades de Rotterdam e 's-Hertogenbosch como anfitriãs.

Veja a divisão dos grupos