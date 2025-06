Brasil confirma favoritismo na Kings League e mira feito inédito no torneio

PARIS (FRA) - A Kings League não é mais tratada como uma novidade para os brasileiros e o sucesso da liga foi consolidado no país após uma final com mais de 40 mil pessoas no Allianz Parque, estádio do Palmeiras. Agora, os times buscam um protagonismo mundial e miram feito inédito na Copa do Mundo de Clubes da modalidade, que está sendo disputada em Paris, na França.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

As equipes disputam nesta quinta-feira (12) vaga nas quartas de final da competição internacional da Kings League e podem protagonizar uma final inédita entre equipes brasileiras na etapa. Dos 32 participantes, quatro eram brasileiros e todos chegaram nas oitavas de final. O aproveitamento só não foi 100% porque o Dendele FC, vice-campeão no Brasil, enfrentou o Desimpedidos Goti. Melhor para o Dendele, que terminou com a vaga entre os oito melhores do mundo após vencer por 7 a 6.

Agora, o time presidido pelos streamers Luqueta e Paulinho Loko enfrenta o Porcinos FC, da Espanha, atual campeão mundial de clubes. A equipe tem como presidente Ibai Llanos, uma celebridade da iternet espanhola e mundial que soma mais de 40 milhões de seguidores somando os números do Instagram, YouTube e Twitch.

continua após a publicidade

O chaveamento ainda pode colocar mais um duelo brasileiros pela frente. Caso o Dendele passe do Porcinos, pode enfrentar a Furia FC, de Neymar e Cris Guedes, que está do mesmo lado da chave. O atual campeão da Kings League Brasil tem como adversário o Unit3ed, equipe francesa que terá o apoio do torcedor em sua casa

Do outro lado da chave aparece o Fluxo FC, dos streamers Nobru e Cerol, que duela com o atual campeão francês da liga, o Panam AllStarz. Completando o chaveamento, o Los Troncos FC, da Espanha, enfrenta o Gear 7 FC, único representante da Itália nas quartas de final.

continua após a publicidade

Furia e Dendele podem reeditar a final da liga brasileiras nas semis do mundial. O Brasil é o país com mais times entre os oito, fato que se torna ainda mais relevante ao considerar que países como Espanha, Itália e França tiveram seis participantes cada no começo da Copa. Entre os oito, estão três brasileiros, dois franceses, dois espanhóis e um italiano. Uma decisão 100% nacional seria um fato inédito na competição criada por Gerard Piqué.

➡️ Brasil é anunciado como país-sede da Copa do Mundo da Kings League 2026

A Furia, que tem Neymar como presidente, passou para as quartas de final da Copa do Mundo de Kings League. (Foto: Reprodução/X/@Furia)

Como chegam os times

A Fúria FC fez campanha a irretocável até aqui e venceu todos os jogos disputados. Na etapa inicial, as equipes podiam até perder a primeira partida que ainda disputavam uma repescagem, buscando uma vaga nas oitavas. Não foi o caso do time que está sendo representado por Cris Guedes em Paris, um dos fundadores da marca Furia e parceiro de Neymar desde a infância. O clube é considerado um dos favoritos a vencer o troféu e se manter no topo como uma das principais equipes de Kings League do mundo.

O Fluxo FC fez campanha de recuperação na etapa brasileira e garantiu vaga para o mundial nas rodadas finais. Na capital francesa, o caminho também não foi fácil. A equipe até venceu o primeiro jogo, mas perdeu o segundo e caiu para a repescagem. Um dos clubes batidos pelo representante brasileiro foi o Miami 7 FC, que tem como um dos presidentes o famoso youtuber e lutador norte-americano Jake Paul.

O Dendele FC veio para a Copa do Mundo de Clubes como a maior surpresa entre os brasileiros, bateu equipes favoritas no mata-mata, como a G3X, atual vice-campeã mundial entre os clubes, e fez jogo duro no Allianz Parque no final de maio, quando caiu para a Furia nos shoot outs. Também fez campanha 100% nos dois primeiros jogos e chegou às oitavas contra o Desimpedidos Goti, quando conquistou a vaga entre os oito melhores.

Quando será a final da Copa do Mundo de Clubes Kings League

A final será disputada neste sábado (14), na Defénse Arena, em Paris, arena multiesportiva com capacidade para mais de 40 mil espectadores. O Lance! acompanha in loco a reta final da competição.

Ao contrário da etapa Brasileira, a Copa do Mundo de Clubes Kings League terá uma premiação relevante para o campeão. Dessa vez, o time que ficar com o caneco embolsa US$ 1 milhão, ou R$ 5,3 milhões na cotação mais atualizada.