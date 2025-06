Brasil é anunciado como país-sede da Copa do Mundo da Kings League 2026

Durante a realização do Mundial da Kings League, em Paris, foi anunciado o país-sede da Copa do Mundo de 2026: o Brasil. Esta será a segunda edição do torneio em sua história.

continua após a publicidade

Em janeiro de 2026, a Seleção Brasileira vai defender o título mundial, já que venceu o primeiro e único campeonato entre seleções da Kings League. No ano de 2024, o esquadrão canarinho venceu a Colômbia por 6 a 2 com atuação de gala de Kelvin Oliveira, que conquistou o MVP do torneio, além de ser artilheiro da edição.

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Anúncio da Copa do Mundo da Kings League, que será disputada no Brasil (Reprodução/Kings League)

Kings League Brasil teve sua primeira edição neste ano

A Kings League Brasil, torneio nacional disputado entre as equipes brasileiras, teve sua estreia neste ano. Kaká, ex-jogador de futebol, assumiu o cargo de presidente da liga brasileira após o sucesso na Copa do Mundo.

continua após a publicidade

Com dez equipes participantes, o torneio deste ano teve celebridades como presidentes dos times — entre elas, Neymar, Ludmilla, Gaulês e diversos influenciadores digitais. A Fúria FC, equipe do camisa 10 do Santos, terminou como campeã da Kings League Brasil e hoje disputa o Mundial, em Paris.

➡️Oitavas de final do Mundial da Kings League terá duelo de brasileiros

O que é a Kings League?

A Kings League é uma competição de 12 times, que se enfrentam entre si. Os oito melhores avançam e disputam os playoffs, até dois times chegarem à final. Cada equipe tem como principal jogador um ex-atleta famoso ou um influenciador, geralmente do cenário de esports ou futebol.

continua após a publicidade

Kings League Brasil, disputada pela primeira vez em 2025 (Foto: Divulgação / Funkbol)

Desde sua criação, o torneio respondeu à demanda por um formato de futebol mais curto e emocionante. A competição conquistou rapidamente o apoio de influenciadores e fãs, misturando esporte e entretenimento. O formato foi idealizado pelo ex-jogador espanhol Gerard Piqué.