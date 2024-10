A temporada 2024/25 do NBB segue a todo vapor! Com uma disputada acirrada pela liderança, a semana 4 do campeonato reserva grandes confrontos. Flamengo, Botafogo e São Paulo, são alguns dos times que entrarão em quadra essa semana. Confira abaixo os horários e onde assistir aos confrontos.

Fortaleza Basquete Cearense x Flamengo🏀

O time carioca, atual vice-líder do NBB, vem de uma grande vitória em cima do Pinheiros, por 66 a 62. O triunfo fora de casa manteve a equipe comandada por Gustavinho na briga pela liderança do campeonato. O time viaja até Fortaleza para enfrentar os donos da casa, que buscam se recuperar após três derrotas consecutivas.

🗓️ Data: 29 de outubro de 2024, terça-feira

⏰ Horário: 19h30 (Horário de Brasília)

🌎 Local: Centro de Formação Olímpica, em Fortaleza (CE)

📺 Onde assistir: ESPN, NBB Basquet Pass, FlaTV e Youtube do NBB

Flamengo irá encarar o Basquete Cearene, pelo NBB (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Pinheiros x Minas 🏀

O Pinheiros recebe o Minas, após a derrota para o Flamengo dentro de casa. Mais uma vez sob seus domínios, a equipe paulista aposta na vitória para se colocar de vez no pelotão de cima da tabela. No entanto, terá a dura missão de encarar o líder do NBB. O Minas perdeu apenas uma partida na temporada, ainda na segunda rodada.

🗓️ Data: 29 de outubro de 2024, terça-feira

⏰ Horário: 20h (Horário de Brasília)

🌎 Local: Poliesportivo H. Villaboim, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: NBB Basquet Pass e Youtube do NBB

Unifacisa x Botafogo 🏀

Lanterna da competição, o Unifacisa terá o primeiro desafio de uma sequência que promete ser complicada. O time irá encarar o Botafogo, dentro de casa, e conta com o apoio de sua torcida para reencontrar o caminho das vitórias. A equipe paraibana vem de derrota para o Pato Basquete, por 85 a 77, enquanto os cariocas vêm de vitória sobre o Fortaleza Basquete Cearense.

🗓️ Data: 30 de outubro de 2024, quarta-feira

⏰ Horário: 19h30 (Horário de Brasília)

🌎 Local: Arena Unifacisa, em Campina Grande (PB)

📺 Onde assistir: NBB Basquet Pass e Rede Ita

Fred Thomas em quadra durante Botafogo x Fortaleza Basquete Cearense, pelo NBB (Foto: Carlos Roosevelt/FBC)

São Paulo x Paulistano 🏀

Invicto na atual temporada do NBB, o São Paulo enfrentará o Paulistano, no clássico paulista do dia. O Tricolor tentará mantero 100% de aproveitamento diante do adversário, que venceu apenas uma partida nesta edição do campeonato. Kevin Crescenzi, armador do Paulistano, é a grande arma do time para o confronto. Ele vem de um grande jogo contra o Bauru, onde, apesar da derrota, anotou 33 pontos.

🗓️ Data: 30 de outubro de 2024, quarta-feira

⏰ Horário: 20h (Horário de Brasília)

🌎 Local: MorumBis, m São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: NBB Basquet Pass e Disney+

