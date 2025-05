Brasileiro finalista olímpico bate recorde no lançamento de dardo

Neste sábado (31), o brasileiro Luiz Maurício estabeleceu o novo recorde sul-americano no lançamento de dardo durante o Kip Keino Classic 2025, evento que integra o World Athletics Continental Tour, realizado em Nairóbi, no Quênia. Finalista olímpico em Paris, ele venceu a prova e alcançou a marca de 86,34 m, superando o próprio recorde, que até então era de 85,91 m, obtido durante a fase classificatória para as Olimpíadas.

continua após a publicidade

➡️Gabi Guimarães fica fora da estreia brasileira na Liga das Nações

Além do título e do recorde sul-americano, Luiz Maurício ainda superou medalhistas olímpicos na prova. O alemão Thomas Rohler, campeão no Rio 2026, ficou com a prata. O queniano Julius Yego, medalhista de prata em 2016, foi o quinto colocado e Anderson Peters, de Granada, bicampeão mundial e medalhista de bronze em Paris, foi o sétimo colocado.

O World Athletics Continental Tour é uma competição anual que começou a ser disputado em 2020, em substituição à série IAAF World Challenge. Atualmente o tour ocupa o segundo nível de importância entre as competições internacionais de atletismo de um dia, atrás apenas da Diamond League.

continua após a publicidade

Caminho para o Mundial

Aos 25 anos, Luiz Maurício treina em Madri, na Espanha, de olho nas principais competições internacionais. Depois de Nairóbi, ele competirá na Polônia, no dia 8 de junho, e em Lisboa, Portugal, no dia 10. O principal objetivo da temporada, porém, é o Mundial de Atletismo, que acontece no Japão, de 13 a 21 de setembro.

- A primeira competição dele seria na Índia, mas foi cancelada em função dos conflitos. A gente já esperava uma marca boa no Quênia e tem ainda um trabalho grande pela frente para ser feito atrás do objetivo principal que é o Mundial de Tóquio. O planejamento segue, a periodização ainda está em desenvolvimento - explicou o treinador Fernando Barbosa de Oliveira.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Lissandra Campos também subiu ao pódio em Nairóbi (Foto: Wagner Carmo/ CBAt)

Lissandra Campos é prata no salto em distância

Outra brasileira que se destacou no Kip Keino Classic 2025 foi Lissandra Campos, que conquistou a medalha de prata no salto em distância. Além de subir ao pódio, a atleta mato-grossense fez sua melhor marca da carreira, que até então era de 6,69m. Neste sábado (31), ela chegou à marca de 6,84m para garantir a medalha.