Bortoleto evolui, mas Piastri garante a liderança na TL2 do GP do Japão

Oscar Piastri sobreviveu ao pequeno caos que se formou no TL2 do GP do Japão e encerrou a sexta-feira (4) de treinos livres no Japão com o melhor tempo. O piloto da McLaren aproveitou momento de pista livre para assinalar 1min28s114 nos minutos finais, superando Lando Norris em 0s049. Isack Hadjar surpreendeu e terminou em terceiro com a Racing Bulls. Com clara evolução da TL1, Gabriel Bortoleto garante 13ª colocação.

De atividade sob bandeira verde de verdade, o TL2 deve ter visto menos de 30 minutos. A primeira paralisação foi logo nos primeiros dez minutos, após pancada violenta de Jack Doohan em acidente esquisitíssimo. Assim que a pista foi liberada, quase 20 minutos depois, Fernando Alonso pegou a grama, rodou e atolou na brita. Depois, parte do gramado começou a pegar fogo, em incidente semelhante com o visto na China no ano passado.

Com pista livre, mais uma vez Norris encaixou a volta ideal para comandar a sessão, mas a disputa até foi interessante, com vários pilotos se revezando na liderança antes da última interrupção. George Russell, por exemplo, surgiu novamente com uma Mercedes que, ao menos nos treinos, pareceu se entender bem com o traçado técnico de Suzuka. E quem levou a melhor foi Piastri, que bateu o companheiro de equipe por menos de 0s1.

A Ferrari ficou à espreita, novamente um passo atrás, enquanto Max Verstappen e Yuki Tsunoda tiveram pouco tempo para tentar algo com a Red Bull. Retornaram, então, com acerto para corrida e experimentaram alguns long runs. E ainda deu tempo para outra bandeira vermelha — a quarta! — novamente por fogo na grama.

Gabriel Bortoleto terminou em 13º, logo atrás de Nico Hülkenberg, parceiro de Sauber, na segunda atividade do GP do Japão. No mais, o top-10 ficou da seguinte forma: Piastri, Norris, Hadjar, Lewis Hamilton, Liam Lawson, Russell, Charles Leclerc, Verstappen, Pierre Gasly e Carlos Sainz.

Confira como foi o TL2 da Fórmula 1 em Suzuka

Os termômetros marcavam 13 °C de temperatura ambiente, com asfalto em 34°C e umidade relativa do ar em 42% quando os pilotos retornaram para a sequência das atividades de pista na sexta-feira em Suzuka. Antes mesmo de marcar tempo, Sainz relatou problemas com o carro da Williams saltando muito, principalmente na curva 13, e a imagem recuperada mostrou a dificuldade do espanhol para guiar o veículo.

Na pista, Russell começou novamente os trabalhos com a Mercedes no topo da tabela de tempos ao virar 1min29s666, mas a sessão foi interrompida antes dos dez primeiros minutos por conta de batida violenta de Jack Doohan na curva 1.

O acidente, aliás, foi bastante esquisito, levantando dúvidas se haveria culpa do piloto ou falha no carro. Na transmissão da "Sky Sports", o ex-piloto e comentarista Jolyon Palmer disse que a impressão era de alguma trava no DRS - situação vivida por Marcus Ericsson, no acidente sofrido no GP da Itália de 2018. Como de praxe, Doohan foi para o centro médico do circuito para checagem e teve a companhia do pai, Mick Doohan, informou a Alpine durante a transmissão do treino. A equipe assegurou que ele estava “bem”.

A bandeira vermelha durou por cerca de 20 minutos, com Russell, Hamilton, Alonso, Hadjar, Tsunoda, Piastri, Lawson, Stroll, Hülkenberg e Antonelli completando o top-10. Sainz, Norris e Verstappen eram os que ainda apareciam sem tempo de volta registrado. A pista foi novamente liberada às 3h30 (de Brasília), com exatos 30 minutos para o final.

Assim que a atividade recomeçou, todo mundo foi para a pista sem tempo a perder, mas não deu tempo de absolutamente nada, e não por culpa de algum novato: Fernando Alonso beliscou a grama com a roda dianteira esquerda, rodou e atolou na brita na curva 9.

Dessa vez, a interrupção foi mais rápida, mas deixou menos de 20 minutos de atividades, tanto que Russell saiu fazendo ultrapassagens na saída do pit-lane. Pneus macios em jogo para valer, Leclerc pegou o primeiro posto com uma volta voadora, mas o piloto da Mercedes foi ainda melhor no setor 3 e voltou a liderança.

Oscar Piastri , da McLaren, em pista durante TL2 do GP do Japão (Foto: Toshifumi KITAMURA / AFP)

O que se viu depois foi uma sequência de voltas rápidas, com vários pilotos se revezando na primeira posição, até que Norris pegou novamente o topo da tabela de tempos com 1min28s163. Nos minutos finais, Piastri conseguiu ainda superar o companheiro de McLaren. E bastou até a terceira bandeira vermelha, agora causada por fogo no gramado ao redor da pista - o mesmo que ocorreu na China, no ano passado.

A interrupção deixou os pilotos com pouco a ser feito nos minutos finais, já que não havia tempo hábil nem para os costumeiros long runs, que sempre aparecem nos 15 minutos restantes da atividade. Para completar, o gramado de Suzuka pegou fogo novamente.

F1 2025, GP do Japão, Suzuka, Treino livre 2, Final

1 O PIASTRI McLaren Mercedes 1:28.114 13 2 L NORRIS McLaren Mercedes 1:28.163 +0.049 12 3 I HADJAR RB Honda 1:28.518 +0.404 12 4 L HAMILTON Ferrari 1:28.544 +0.430 14 5 L LAWSON RB Honda 1:28.559 +0.445 13 6 G RUSSELL Mercedes 1:28.567 +0.453 13 7 C LECLERC Ferrari 1:28.586 +0.472 14 8 M VERSTAPPEN Red Bull Honda 1:28.670 +0.556 9 9 P GASLY Alpine 1:28.757 +0.643 13 10 C SAINZ Williams Mercedes 1:28.832 +0.718 9 11 A ALBON Williams Mercedes 1:29.023 +0.909 11 12 N HÜLKENBERG Sauber Ferrari 1:29.062 +0.948 12 13 G BORTOLETO Sauber Ferrari 1:29.335 +1.221 13 14 E OCON Haas Ferrari 1:29.507 +1.393 13 15 O BEARMAN Haas Ferrari 1:29.654 +1.540 1 16 A ANTONELLI Mercedes 1:29.733 +1.619 13 17 F ALONSO Aston Martin Mercedes 1:29.978 +1.864 5 18 Y TSUNODA Red Bull Honda 1:30.625 +2.511 12 19 L STROLL Aston Martin Mercedes 1:30.845 +30.845 12 20 J DOOHAN Alpine 1:31.659 +3.496 4

A Fórmula 1 realiza o GP do Japão, em Suzuka, entre os dias 3 e 6 de abril, terceira etapa da temporada 2025. Ainda na sexta, às 23h30, os pilotos retornam à pista para o terceiro treino livre, ao passo que a classificação será na madrugada de sábado (5), às 3h. Por fim, no domingo (6), os pilotos disputam o GP do Japão às 2h.