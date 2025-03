Bortoleto define planos para estreia na Fórmula 1: ‘Curtir, entender pista e não errar’

Chegou a hora da estreia de Gabriel Bortoleto como piloto titular da Fórmula 1. O atual campeão da F2 vai à pista na Austrália para começar a trajetória junto à Sauber e o rosto deixa claro como se sente: é só sorrisos. Nesta quinta-feira (13), dia de mídia da F1 em Melbourne, o jovem de 20 anos mal conseguia esconder o sorriso. Mas aproveitou para contar o que planeja nos próximos dias.

continua após a publicidade

➡️ Oklahoma City Thunder supera Celtics e garante vaga nos playoffs da NBA

Bortoleto deixou evidente que a Sauber não espera grande resultado, ao menos para começar o ano. Os objetivos de momento, então, não são grandes pontos, mas coisas mais palpáveis.

— Sensação incrível, estou empolgado para minha primeira corrida na F1. Trabalhei muito na intertemporada para esse primeiro fim de semana e trabalhei a vida inteira para chegar até este ponto. Estou muito feliz e curtindo o fim de semana até agora junto das pessoas que amo e animado para entrar no carro amanhã — disse.

continua após a publicidade

— É uma pista especial, eu diria. Especial para mim. Corri aqui de F3 e F2. É tipo uma pista de rua, mas não é exatamente uma pista de rua, então é complicada. É preciso guiar com cuidado em alguns setores para não arriscar demais e compensar em outros. É interessante para a estreia na F1, especialmente com a previsão do tempo e chance de chuva no domingo — comentou.

— Meu plano é curtir o fim de semana e agir passo a passo. Acostumar com a pista neste carro, muito mais rápido e as mudanças que foram feitas no traçado. Chegar ao rendimento que precisamos e não cometer erros. Erros acontecem, mas podem ser evitados — declarou.

continua após a publicidade

Gabriel Bortoleto, da Sauber, nos testes de pré-temporada da Fórmula 1 (Foto: Giuseppe CACACE / AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A única coisa que quis afastar totalmente foi a ideia de que haverá algum duelo com Nico Hülkenberg pela liderança da equipe no momento.

— Não estamos lutando por título ou algo assim, estamos mais concentrados em colocar a equipe no caminho certo para crescer e desenvolver. Ficar imaginando quem vai ser o piloto número 1 ou 2 não é o certo a fazer. Temos de trabalhar juntos como equipe e temos feito isso muito bem durante os últimos meses. Estamos crescendo juntos. Estou aprendendo com ele e tem sido bom até agora — finalizou Bortoleto.

A Fórmula 1 abre a temporada 2025 entre os dias 13 e 16 de março, no GP da Austrália, em Melbourne.