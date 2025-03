O início da temporada 2025 da Fórmula 1 é marcado, para os fãs brasileiros, pela volta do país na elite do automobilismo mundial. Apesar da ansiedade para acompanhar a estreia de Gabriel Bortoleto pela Sauber, os torcedores terão que ficar acordados na madrugada de sábado para domingo (16). Agora, o Lance! explica o motivo do complicado horário do GP da Austrália.

Por que as atividades da estreia da F1 acontecerão durante a madrugada?

A primeira atividade oficial da temporada 2025 da F1 é o treino livre 1, que está marcado para 22h30 (de Brasília), ao fim da noite desta quinta-feira (13). O segundo treino coletivo já acontecerá na madrugada, assim como a corrida principal no domingo (16). O motivo, na verdade, é bem simples: o fuso-horário da Austrália.

Para calcular a diferença, é preciso entender que o mundo está dividido em 24 fusos horários diferentes, além de ter um ponto "central" de referência, chamado por Meridiano de Greenwich. Como fator para compreensão geográfica, vale destacar que Greenwich é um bairro de Londres, na Inglaterra.

O fuso do Brasil é o GMT -3, o que significa que estamos há 3 horas do GMT (Greenwich Mean Time, horário médio de Greenwich). Do outro lado, a Austrália conta com o fuso GMT +11. Em comparação, Melbourne está a 14h à frente do horário de Brasília.

Com isso, a corrida principal está agendada para o meio da tarde de domingo (16), às 15h, no país da Oceania. Já para os fãs brasileiros, a estreia da F1 2025 acontecerá "mais cedo", à 1h (de Brasília), de sábado para domingo.

Saiba como será a programação do GP de Austrália 2025

Quinta-feira, 13 de março

Treino Livre 1: 22h30 — Bandsports e F1TV

Sexta-feira, 14 de março

Treino livre 2: 2h — Bandsports e F1TV

Treino livre 3: 22h30 — Bandsports e F1TV

Sábado, 15 de março

Classificação: 2h — Bandsports, Band e F1TV

Domingo, 16 de março

Corrida: 1h — Band e F1TV

