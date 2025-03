De onde vem o dinheiro da Fórmula 1? Veja valores anuais

A temporada 2025 da Fórmula 1 começa neste fim de semana, com o Grande Prêmio da Austrália marcado para domingo, 16 de março. Enquanto as equipes se preparam para a nova temporada, os números financeiros de 2024 mostram um crescimento significativo no faturamento da categoria.



📈 Crescimento de receita em 2024

Em 2024, a F1 registrou um aumento de 13,4% em sua receita anual, alcançando US$ 3,65 bilhões, em comparação com os US$ 3,2 bilhões de 2023. Esse crescimento reflete a contínua expansão e popularidade do esporte em nível global.

🏎️ Principais fontes de receita

As receitas da Fórmula 1 são divididas em três categorias principais:

📺 Direitos de transmissão – Representando 32,8% do total , os direitos de mídia geraram aproximadamente US$ 1,2 bilhão . Esse aumento se deve a ajustes contratuais e ao crescimento contínuo de assinantes da plataforma F1 TV .

– Representando , os direitos de mídia geraram aproximadamente . Esse aumento se deve a ajustes contratuais e ao crescimento contínuo de assinantes da plataforma . 🏁 Promoção de corridas – Responsáveis por 29,3% da receita , as taxas pagas pelos promotores de eventos totalizaram cerca de US$ 1,07 bilhão . Cada localidade paga valores diferentes para sediar um GP, dependendo da popularidade da corrida.

– Responsáveis por , as taxas pagas pelos promotores de eventos totalizaram cerca de . Cada localidade paga valores diferentes para sediar um GP, dependendo da popularidade da corrida. 🤝 Patrocínios – Com 18,6% de participação, os patrocínios contribuíram com aproximadamente US$ 679 milhões. Marcas globais investem pesado para associar sua imagem à categoria mais prestigiada do automobilismo.

Além dessas fontes principais, a F1 ainda arrecada milhões com hospitalidade VIP, licenciamento de produtos e venda de ingressos.

🔍 Expectativas para 2025

A Fórmula 1 segue em ascensão, com mais patrocinadores, novos mercados interessados em sediar corridas e um público crescente. Com a temporada 2025 começando, a expectativa é que a categoria continue batendo recordes financeiros e consolidando sua posição como um dos esportes mais lucrativos do mundo.

