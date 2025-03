Helmut Marko, consultor da Red Bull Racing, participou do programa austríaco “Sport und Talk aus dem Hangar-7”, na última segunda-feira (10), e opinou sobre cinco dos seis novatos da temporada de 2025, entre eles, o brasileiro Gabriel Bortoleto.

Durante o programa, Marko teve que classificar os novatos em três categorias: A, para as futuras estrelas da Fórmula 1; B, para pilotos que devem se manter no grid por um bom tempo, mas sem alcançar o status de estrela; e C, para aqueles que devem deixar a F1 em um curto período.

Ao falar sobre Gabriel Bortoleto, Helmut Marko afirmou que o brasileiro se encaixa na categoria B. Apesar de ter elogiado a inteligência e a consistência do brasileiro, o consultor da Red Bull disse que não vê no jovem a velocidade exigida para ser um dos grandes da categoria.

— Eu diria um “B”. É um piloto muito inteligente, ganhou a Fórmula 3, mas com apenas uma vitória e se manteve longe de problemas, parecido com a Fórmula 2, onde ganhou duas provas. Ele é o piloto que leva o carro até a chegada, é bom em termos de estratégia e conservação dos pneus, mas eu não acho que ele tem aquela velocidade pura — avaliou Marko.

Gabriel Bortoleto responde às críticas de Helmut Marko

Perguntado pela jornalista Juliana Cerasoli, do UOL, Gabriel Bortoleto respondeu às críticas de Helmut Marko. O brasileiro afirmou que está tranquilo e orgulhoso do que fez nas categorias de base.

— Eu não ligo. Eu vi o que ele disse e adoro desafios. Espero provar que ele está errado com o tempo. Mas não há nada que eu possa dizer agora na mídia que o fará mudar de ideia. Apenas meus resultados na pista. E tenho certeza de que vou provar que ele estava errado em algum momento. E espero que ele admita isso quando eu provar que ele está errado. Estou orgulhoso do que fiz nas categorias de base. Eu venci na F2 e F3 contra os pilotos da Red Bull que ele tem. Então está tudo bem para mim. — afirmou Gabriel Bortoleto.

Gabriel Bortoleto se manteve constantemente no top 10 nas duas últimas temporadas. Em 18 provas disputadas na Fórmula 3 (entre corridas sprint e principais), o brasileiro ficou fora dos dez primeiros em três oportunidades. No ano de 2024, na Fórmula 2, começou mal a temporada com três abandonos, mas se recuperou e ficou no top 10 em 21 das 22 disputas restantes.

O jovem piloto brasileiro demonstra confiança e determinação para superar as expectativas e provar seu valor na Fórmula 1, mostrando que os resultados nas pistas serão sua melhor resposta.