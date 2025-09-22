Se o UFC tivesse premiação semelhante, a ''Luva de Ouro'' inclui Ilia Topuria, Merab Dvalishvili, Alexandre Pantoja, Reinier De Ridder e Joshua Van.

A revista France Football premiará o melhor jogador de futebol nesta segunda-feira com a Bola de Ouro.

A revista francesa ‘’France Football’’ premiará, nesta segunda-feira (22), o melhor jogador de futebol do mundo com a tradicional Bola de Ouro. Entre muitas discussões, o prêmio deve ficar entre atletas como Lamine Yamal, Raphinha ou ainda Ousmane Dembelé. No MMA e no UFC, a corrida pela ‘’Luva de Ouro’’, caso esse prêmio existisse nos mesmos termos da France Football, provavelmente coroaria dois georgianos nos dois primeiros lugares.

A revista premia os atletas que melhor atuaram no período de Julho de 2024 a Julho de 2025. Neste tempo, Ilia Topuria e Merab Dvalishvili tiveram performances inesquecíveis e conquistas históricas. Além deles, um top-5 masculino também teria o brasileiro Alexandre Pantoja, o holandês Reinier De Ridder, e o americano Joshua Van.

Obviamente, há muito a ser discutido, principalmente pelo fato de De Ridder e Van não serem campeões de suas categorias. Mas o certo é que esse top-5 da ‘’Luva de Ouro’’ fez história no MMA mundial.

1 - Ilia Topuria (campeão peso leve do UFC)

Ilia Topuria ganhou dois títulos entre 2024 e 2025 (Foto: Ian Maule/Getty Images via AFP)

Entre julho de 2024 e julho de 2025, Ilia Topuria conquistou duas vitórias. Porém, foram triunfos que o colocaram em uma rara - e cobiçada - lista: a de campeões de duas categorias do UFC.

‘’El Matador’’ começou o período designado como campeão peso pena após chocar o mundo e nocautear Alexander Volkanovski em fevereiro do ano passado. Em outubro, Topuria defendeu o cinturão de forma espetacular, tornando-se o primeiro lutador a nocautear o lendário Max Holloway.

continua após a publicidade

E como se isso não fosse o bastante, Ilia ainda deixou a divisão peso pena para trás, subiu para os leves e venceu Charles Oliveira de forma brutal, conquistando assim o segundo cinturão em uma segunda divisão. Topuria seria um merecido vencedor do ‘’Luva de Ouro’’.

2 - Merab Dvalishvili (campeão peso galo do UFC)

Merab Dvalishvili derrotou Sean O'Malley no UFC 316 (Foto: Divulgação/UFC)

Georgiano como Topuria, Merab teve um caminho mais ardiloso para chegar ao topo de sua categoria. Após perder suas duas primeiras lutas no UFC, Dvalishvili virou a chave e iniciou uma sequência arrasadora de vitórias, que o colocaram no precipício da história do peso galo.

Com 10 vitórias seguidas, incluindo triunfo sobre José Aldo, Merab finalmente teve a chance pelo cinturão e não se fez de rogado - dominou o rival Sean O’Malley em setembro do ano passado para se tornar o novo campeão peso galo do UFC.

E antes de julho deste ano, ‘’The Machine’’ ainda defendeu o cinturão duas vezes - primeiro, tirando a invencibilidade de Umar Nurmagomedov (primo de Khabib) e depois finalizando O’Malley na revanche. Um merecido vice do ‘’Luva de Ouro’’.

3 - Alexandre Pantoja (campeão peso mosca do UFC)

Pantoja é o rei do peso mosca do UFC (Foto: Reprodução Instagram Alexandre Pantoja)

Único brasileiro na lista, o campeão peso mosca segue fazendo história. Agora o dono de cinturão mais longevo do UFC no momento, Pantoja mudou de nível dentro do seu domínio na categoria.

Se antes Pantoja vinha ganhando na decisão e, às vezes, tendo lutas equilibradas com seus adversários, agora o jogo mudou. Mais dominante do que nunca, ‘’O Canibal’’ está finalizando seus rivais de forma impiedosa.

Foram duas vítimas que cederam ao melhor pegador de costas do MMA na atualidade. Pantoja conseguiu duas finalizações via mata-leão e já está com mais uma defesa de cinturão engatilhada contra outro membro do top-5 da ‘’Luva de Ouro’’.

4 - Reinier De Ridder (peso médio)

De Ridder chacoalhou os médios do UFC (Foto: Reprodução Instagram Reinier De Ridder)

Apesar de não ser campeão do UFC na atualidade, o holandês merece estar na lista simplesmente pela quantidade de vitórias no período assinalado para análise dos melhores do mundo. Entre julho de 2024 e julho de 2025, foram cinco vitórias, algo raro no MMA.

De Ridder começou o período garantindo sua vaga no UFC com vitória no evento UAE Warriors, sediado em Abu Dhabi. Logo depois, começou a enfileirar vítimas.

Principalmente em suas duas últimas vitórias, Reinier mostrou que está pronto para ser um dos astros do peso médio. Primeiro, demoliu uma das grandes promessas do MMA, Bo Nickal, e depois venceu o ex-campeão Robert Whittaker. Em outubro, ele volta a lutar, desta vez contra Brendan Allen, e já de olho no dono do cinturão até 84kg, Khamzat Chimaev.

5 - Joshua Van (peso mosca)

Joshua Van (esq) deve desafiar Pantoja (dir) (Foto: Reprodução Instagram Joshua Van)

Único da lista a ter uma derrota no período assinalado, o peso mosca Joshua Van se recuperou em grande estilo do revés para Charles Johnson: ganhou cinco lutas seguidas e agora será o próximo adversário do campeão Alexandre Pantoja.

Oriundo de Mianmar e representando os Estados Unidos, Van superou grandes nomes da divisão como Bruno Bulldog, Cody Durden e o ex-desafiante ao cinturão Brandon Royval. Será ele a próxima vítima de Pantoja ou veremos um novo campeão peso mosca surgindo?

Top-5 feminino

Kayla Harrison conquistou título do UFC (Foto: Reprodução Instagram Kayla Harrison)

Entre as mulheres, o top-5 fica mais claro, com as seguintes atletas, em ordem: Kayla Harrison, Valentina Shevchenko, Natalia Silva, Dakota Ditcheva e Virna Jandiroba. Harrison seria a vencedora do ‘’Luva de Ouro’’ feminino por ter conquistado o cinturão peso galo de forma incontestável. Já Shevchenko recuperou o título peso mosca, enquanto Natalia Silva virou a principal concorrent também entre as moscas.

Única atleta fora do UFC na lista, Dakota Ditcheva, invicta no MMA, é a grande estrela do MMA feminino na PFL. Por fim, Virna Jandiroba se credenciou a disputar o cinturão peso palha com grandes performances no período citado.