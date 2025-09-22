Resultados do 3° dia das oitavas de final do Mundial de vôlei masculino
Restam apenas duas vagas nas quartas
As oitavas de final do Mundial de Vôlei masculino começaram no último sábado (20) e vão até esta terça-feira (23). Turquia, Polônia, Itália, Bélgica, Bulgária e EUA são as seleções já classificadas; veja o chaveameto.
Nesta segunda (22), a Bulgária venceu Portugal por 3 sets a 0, nas parciais de 25/19, 25/23 e 25/13. Enquanto os Estados Unidos, derrotaram a Eslovênia por 3 sets a 1, de virada, parciais de 19/25, 25/22, 25/17, 25/20.
Quartas de final
24/9 - Quarta-feira
- 4h30 - Itália x Bélgica
- 9h - Polônia x Turquia
25/9 - Quinta-feira
- 4h30 - A definir
- 9h - Bulgária x EUA
Fator psicológico pode ter afetado o Brasil
A Seleção Brasileira masculina de vôlei foi eliminada do Mundial ainda na fase de grupos, terminando na 17ª posição — a pior colocação do país na história do campeonato. A equipe precisava vencer apenas um set para avançar, mas minutos antes da partida decisiva, o técnico Bernardinho recebeu a notícia do falecimento de sua mãe no Brasil.
— Bernardinho sempre foi conhecido por sua intensa emocionalidade e ficou desestabilizado, com dificuldade de concentração, de se manter em quadra e de manter a compostura. Depois que você analisa tudo o que aconteceu, você vira a página e recomeça de novo — comentou a central Taísa.
No esporte coletivo, o trabalho psicológico é diferente do individual. A coesão grupal se dá quando todos estão alinhados com o mesmo objetivo e o grupo tem uma cultura forte, onde todos estão alinhados com os valores dessa cultura. O trabalho se direciona para isso, não, por exemplo, para o início do atleta no esporte.
