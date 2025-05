Com emoção, Caira conquista o Campeonato Brasileiro de Futebol PC 2025

Não faltou emoção na final do Campeonato Brasileiro de Futebol PC 2025, principal competição do calendário nacional da modalidade. O título ficou com o Caira (MS), que superou o Vasco da Gama nos pênaltis e sagrou-se campeão.

O tempo regulamentar terminou empatado em 1 a 1. Vinigol marcou para o Cruzmaltino, enquanto Dudu balançou as redes para o Caira. Nas penalidades, o cruzmaltino perdeu uma chance, enquanto o time do Mato Grosso converteu todas as cobranças.

Artilharia e Campanhas

O atacante Vinigol, do Vasco, foi o artilheiro do torneio com oito gols. Em segundo lugar ficou Evandro, também do Vasco, com quatro gols, seguido por Jeferson, do Caira.

Na campanha geral, o Vasco somou quatro vitórias e um empate, justamente na final. Os triunfos foram sobre CEMDEF/MS, APBS Santos/SP, CETEFE/DF e novamente o Caira, na decisão. A equipe marcou 20 gols e sofreu apenas dois.

Já o Caira também encerrou sua participação com quatro vitórias e um empate. Os adversários vencidos foram CETEFE/DF, APBS Santos/SP, Otimismo/RJ e Vasco, na fase de grupos. O time marcou 15 gols e sofreu seis.

Histórico

Vasco e Caira vinham se encontrando nas últimas finais do Brasileiro de futebol PC. Além de 2024, o Vasco da Gama levou a vantagem sobre o mesmo adversário em 2023, enquanto em 2022 a taça ficou com o time sul-mato-grossense. Além disso, ambas as equipes contam com atletas convocados para a Seleção Brasileira de Futebol PC.

Confira as escalações do jogo:

Vasco

12 - José Mário (goleiro)

3 - Barta (zagueiro)

2 - Léo (ala)

6 - Luquinhas (ala)

7 - Bira (meia)

8 - Evandro (meia)

5 - Vinigol (atacante)

Caira

9 - Jefferson Cardoso (goleiro)

5 - Jefferson Luís (zagueiro)

7 - Angelo (ala)

4 - Gustavo Gomes (ala)

3 - Heitor (meia)

11 - Cesinha (meia)

10 - Dudu (atacante)

Como funciona o futebol PC?

O futebol PC, também conhecido como futebol de sete, é uma modalidade disputada por atletas do gênero masculino com paralisia cerebral decorrente de sequelas de traumatismo crânio-encefálico ou de acidentes vasculares cerebrais. Cada equipe tem sete jogadores, incluindo o goleiro, e as partidas são disputadas em dois tempos de 30 minutos.

As regras são definidas pela Fifa, com adaptações feitas pela Associação Internacional de Esporte e Recreação para Paralisados Cerebrais (CP-ISRA). No futebol PC não há a regra de impedimento e a cobrança de lateral pode ser feita com apenas uma das mãos.

Futebol PC nos Jogos Paralímpicos

A modalidade estreou nos Jogos Paralímpicos em 1984 e integrou o programa até os Jogos do Rio 2016. O Brasil subiu ao pódio três vezes pela modalidade: foi bronze em Sidney (2000), prata em Atenas (2004) e bronze novamente em casa, no Rio (2016).

Nos Jogos Parapan-Americanos, o Brasil é pentacampeão da modalidade. O último título veio da edição de Santiago, em 2023.