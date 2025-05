O presidente da Associação Nacional de Desporto para Deficientes (ANDE), Erinaldo “Pit” Chagas, celebrou o sucesso da final do Campeonato Brasileiro de Futebol PC 2025, principal competição da modalidade no país. A decisão foi disputada entre Vasco e Caira (MS), no Centro de Treinamento Paralímpico, e marcou o encerramento de mais uma edição do torneio que movimenta o calendário nacional e reforça a importância do futebol para atletas com paralisia cerebral. O clube do Mato Grosso do Sul ficou com o título.

- O Futebol de 7 PC é uma modalidade muito bacana. Movimenta bastante, temos clubes do Brasil inteiro. Temos uma comunidade que vive a modalidade intensamente. A gente tem trabalhado muito desde que a modalidade saiu do programa paralímpico para fortalecer os clubes, manter os campeonatos vivos. Esse ano, temos dois campeonatos nacionais, duas representações da seleção brasileira, temos uma Copa América, Parapan de jovens. Toda a comunidade vem jogando e se preparando - disse Pit.

- Hoje, vamos culminar o fim desse campeonato com duas potências que temos no Futebol PC. Estamos muito orgulhosos de entregar um produto tão bacana e festejar, porque é futebol - completa.

Vasco e Caira vêm se encontrando nas últimas finais do Brasileiro de futebol PC. Além de 2024, o Vasco da Gama levou a vantagem sobre o mesmo adversário em 2023, enquanto em 2022 a taça ficou com o time sul-mato-grossense. Além disso, ambas as equipes contam com atletas convocados para a Seleção Brasileira de Futebol PC.

- Esses dois clubes têm um trabalho de muitos anos. Vêm mantendo uma base, se reúnem toda semana para treinar... Estão utilizando toda a estrutura para financiar as suas ações. Os clubes têm algumas possibilidades, têm mais apoio. São projetos vencedores. Quando você tem constância e profissionalismo, você vai ter resultado - explica.

Final será no Centro de Treinamento Paralímpico (Foto: Guilherme Lesnok/ Lance!)

Projetos da ANDE

Criada em um cenário inusitado — a bordo do avião que trazia a delegação brasileira dos Jogos Internacionais do México — a Associação Nacional de Desporto para Excepcionais (ANDE) nasceu no dia 18 de agosto de 1975 com um objetivo ousado: fomentar o desenvolvimento do esporte para pessoas com deficiência no Brasil. A iniciativa partiu do professor Aldo Miccolis e contou com o apoio de atletas, dirigentes e técnicos que estavam no voo, dando início a uma história fundamental para o paradesporto brasileiro.

A ANDE foi responsável por plantar a semente do que, duas décadas depois, se tornaria o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), fundado em 1995. A entidade teve papel central na organização de competições, no incentivo à prática esportiva adaptada e na formação de atletas em nível nacional. Com o tempo, o termo “excepcionais”, comum na época, caiu em desuso e deu lugar à terminologia “deficiente”, acompanhando a evolução da linguagem e da luta por inclusão. A trajetória da ANDE representa um marco histórico na construção de um movimento esportivo mais justo e acessível no país.

- Ela administra duas modalidades: o Futebol de 7 e a Bocha Paralímpica. Temos um calendário extenso. Temos mais um campeonato de Futebol de 7 nesse ano, temos treinamentos para Parapan e Copa América. Queremos manter a nossa hegemonia no continente e fazer muito mais - completa.