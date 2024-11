O treino livre que abriu as atividades de pista para o GP do Catar de Fórmula 1, na manhã desta sexta-feira (29), deu a entender que a Ferrari tinha o gancho para começo de conversa na pista de Lusail. Mas a classificação sprint, realizada já pelas luzes do luar no horário local, mostrou outro cenário. Lando Norris conquistou a pole da prova curta para a McLaren.

O domínio de Norris foi total, com direito a liderar as três fases da tomada de tempos. No fim das contas, porém, ficou somente 0s063 na frente de um George Russell que virou bem com a Mercedes e desbancou Oscar Piastri da primeira fila.

Carlos Sainz larga no quarto posto, dividindo a segunda fila com Piastri. Charles Leclerc e Max Verstappen aparecem na sequência, com Lewis Hamilton, Pierre Gasly, Nico Hülkenberg e Liam Lawson finalizando o top-10. Sergio Pérez, mais uma vez, caiu fora no SQ1 e terminou no 16º posto com a Red Bull.

Confira como foi a classificação sprint do GP do Catar:

Lando Norris durante a classificação da Sprint, no Catar

A classificação sprint chegava já à noite catari para definir o grid de largada para a prova curta após o controle que a Ferrari impôs no único treino livre do fim de semana. A temperatura era de 18°C, queda em relação a mais cedo, com o asfalto apenas em 22°C. Ao menos isso a Mercedes via como positivo, depois de prova, em Las Vegas, que gosta de ambientes mais gélidos.

Os 20 pilotos começavam normalmente a classificação. Na realidade, a grande notícia entre treino e classificação curta foi a confirmação da venda de naco acionário da Audi para o QIA (Autoridade de Investimento do Catar, em tradução livre), o fundo monetário nacional da sede da corrida do fim de semana. Nada que tire o controle do projeto da fábrica alemã, mas serve como injeção importante de dinheiro para os próximos anos.

SQ1 – Norris põe McLaren na frente, enquanto Pérez fracassa de novo

Neste cenário é que o relógio passou a contar os 11 minutos da fase inicial da tomada de tempos. Como de costume, pista cheia de imediato com uma fila de carros vestidos de pneus médios, mandatórios para o SQ1 e o SQ2. Kevin Magnussen foi o primeiro a sair e registrar tempo, mas Charles Leclerc tomou a ponta para a primeira sequência de voltas rápidas.

Com a pista ao lado do deserto em Lusail, o asfalto contava com bastante poeira e foi melhorando a situação ao longo dos minutos iniciais. Lando Norris apareceu na frente, mas a tabela de tempos despencava. Carlos Sainz também aparecia por ali, com Max Verstappen um pouco atrás.

Norris encontrou 1min22s021 para tomar a dianteira novamente e, enquanto isso, com três minutos para o fim, tanto Lewis Hamilton quanto Sergio Pérez apareciam na zona de eliminação.

As pequenas caixas de brita posicionadas ao lado de zebras em partes estratégicas da pista para mitigar a questão dos limites tinham impacto. Hamilton era um que tocava rodas por ali fazendo a poeira levantar. Mesmo assim, o heptacampeão conseguiu tranquilamente escapar das últimas posições quando conseguiu cravar volta veloz.

Pérez saiu por muito pouco ao completar na possibilidade derradeira. Tinha de torcer contra quem ainda vinha – e deu errado, como comumente ao longo de 2024. Alexander Albon se salvou no frigir dos ovos e mandou o mexicano de volta para a garagem. No caminho inverso, Valtteri Bottas anotou um temporal e virou o nono posto.

Norris ainda fez mais uma volta de líder, superando a si mesmo, e terminou com 1min21s356 e a vantagem de 0s4 para Sainz, em segundo. George Russell, Verstappen, Hamilton, Leclerc, Oscar Piastri, Fernando Alonso, Bottas e Lance Stroll completaram o top-10. Magnussen, Nico Hülkenberg, Pierre Gasly, Liam Lawson e Albon também classificaram.

Com isso, Pérez caiu apenas com a 16ª colocação. Mais uma decepção em temporada recheada delas. Yuki Tsunoda, Esteban Ocon, Guanyu Zhou e Franco Colapinto completaram lista de eliminados. Pérez ainda saiu bravo por ter perdido tempo atrás de Leclerc, mas num lance aparentemente normal.

SQ2 – Norris volta a pontear! Red Bull, Mercedes e Ferrari ficam próximas

Em mais uma sequência curta da classificação sprint, Leclerc fez questão de sair rapidamente para assumir a dianteira e tentar golpear a McLaren de volta. No meio da segunda tentativa, porém, informava à equipe que “o pneu está granulando”. Desgaste da meia-noite para a Ferrari.

Piastri aparecia pela primeira vez em destaque na atividade e pulava para a dianteira, enquanto Norris acompanhava. Mas o australiano sairia da pista logo em seguida para desfilar pela caixa de brita. Crime capital em momento que a pista melhorava.

No meio disso, Russell conseguia fazer a Mercedes acordar e partia para a frente. A tentativa posterior de Piastri terminou cancelada por sair do traçado e acabou fazendo com que voltasse aos boxes, com pneus sujos, e tivesse de apenas torcer.

Diferente da fase anterior, ninguém dos representantes das equipes favoritas aparentava estar eliminado. Quem sobrou mais foi, até de maneira surpreendente, a Ferrari. Sainz e Leclerc foram, respectivamente, sexto e sétimo.

Norris ponteou de novo, agora com tempo de 1min21s231. Russell, Piastri, Hamilton e Verstappen apareceram na sequência. Os sete primeiros ficaram separados por somente 0s587.

Hülkenberg, Gasly e Lawson completaram a lista dos classificados, até para a surpresa do neozelandês. “Tem certeza?”, questionou no rádio. Mas era isso mesmo.

Pior para Alonso, somente 0s040 defasado em relação a Lawson, que abriu a contagem dos que por ali ficavam. Albon foi o 12º, com Bottas, Stroll e Magnussen fechando a lista até o 15º posto.

SQ3 – Norris completa controle total e fica com pole-position

Com os dez carros equipados agora com os pneus macios pela primeira vez na atividade, era hora de presenciar a briga pelas primeiras posições. A Ferrari seria capaz de desafiar?

Demorou um pouco até que os pilotos resolvessem tomar a pista, algo que aconteceu com menos de 7min pela frente no cronômetro. E Norris voltou a controlar as coisas na primeira rodada de voltas rápidas ao anotar 1min21s012. Piastri acompanhava em seguido, enquanto Russell, Verstappen, Hamilton e Leclerc acompanhavam. Sainz aparecia atrás de Gasly e Lawson. Hülkenberg fechava a lista.

Na segunda tentativa, Norris nem sequer precisou melhorar o tempo para anotar a pole. A mudança mais importante veio com o último a cruzar a linha de chegada, Russell, que desbancou Piastri e ficou com o segundo posto. Sainz também pegou o elevador e subiu para o quinto posto, à frente de Leclerc, mas atrás de Verstappen. Hamilton, Gasly, Lawson e Hülkenberg finalizaram o top-10.

