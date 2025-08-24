A Seleção Feminina do Brasil está na Tailândia para o Mundial de Vôlei. Nos estádios, aeroportos e calçadas, as brasileiras são tratadas com muita idolatria e acompanhadas de perto pelos fãs tailandeses. Além de receber muitos presentes, a estrela do Brasil Gabi Guimarães virou até estampa de roupa. O Lance! te mostra os melhores momentos da recepção brasileira no Mundial de Vôlei!

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Os tailandeses têm um carinho especial pela Seleção Feminina do Brasil. No país, as brasileiras estampam blusas, adesivos e outros itens de torcida. Além de sacolinhas de presentes e flores, as atletas recebem muito carinho e são ovacionadas nas ruas de Chiang Mai.

Gabi Guimarães vira estampa de roupa no Mundial

A capitã da Seleção, Gabi Guimarães, é muito querida pelos tailandeses. Durante a recepção das brasileiras no país sede do Mundial de Vôlei, duas mulheres estavam usando uma blusa um pouco peculiar. A estampa? Gabi!

continua após a publicidade

➡️Brasil x França no Mundial de vôlei feminino: quando, horário e onde assistir

Além da blusa estampada, Gabi também é parada nas ruas para tirar fotos, dar autógrafos e conversar com as fãs tailandesas.

Barraquinha brasileira na Tailândia

Não é só a Gabi Guimarães que é tratada como ídola no Mundial da Tailândia. No país, é comum ver barraquinhas vendendo de itens da Seleção Brasileira de Vôlei. Roberta e Rosamaria também estampam plaquinhas de torcida.

Ovacionadas pela torcida

Além do aeroporto cheio para a recepção das brasileiras, a equipe também é ovacionada a caminho das quadras dos jogos.

Recepção calorosa na Tailândia não é novidade

Em 2024, durante a Liga das Nações (VNL) realizada na Tailândia, as brasileiras também foram recebidas com muito carinho... e presentes. A oposta Rosamaria recebeu muitas flores e sacolas quando desembarcou no aeroporto de Bangkok.

continua após a publicidade

Com Gabi Guimarães, Brasil entra em quadra neste domingo pelo Mundial

O Brasil enfrenta a França, neste domingo (24), pelo segundo jogo do Mundial de vôlei feminino. A partida acontece em Chiang Mai, na Tailândia, às 9h30 (de Brasília). O duelo terá transmissão ao vivo no SporTV (canal fechado) e VBTV (streaming pago da Federação Internacional de Vôlei).

O último confronto das equipes aconteceu na Liga das Nações (VNL), em junho de 2025. Com dificuldade, as brasileiras venceram as francesas por 3 sets a 2, com as parciais de 23/25, 25/21, 17/25, 25/21 e 15/11.