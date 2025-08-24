Ele declarou que Khamzat Chimaev é o melhor peso médio de todos os tempos.

Um dos maiores treinadores do MMA mundial, Firas Zahabi surpreendeu ao ignorar o brasileiro Anderson Silva na sua eleição de melhor peso médio da história da modalidade. Para o técnico canadense, o recém-coroado campeão do UFC Khamzat Chimaev merece o posto à frente da lenda brasileira.

Em vídeo gravado para o seu canal no YouTube, Firas Zahabi, que já treinou nomes como Georges St. Pierre e Jon Jones, declarou que Khamzat Chimaev seria capaz de vencer qualquer peso médio da história — incluindo Anderson Silva no auge no UFC.

— Khamzat é o melhor peso médio da história. Ele é o melhor de todos. Sim, ele acabou de vencer o título, então como eu posso dizer que ele é o melhor da história? Porque se eu o colocar contra qualquer um, eu escolho Khamzat como vencedor. Seja Israel Adesanya, seja Dricus DuPlessis, Anderson Silva no auge. Esqueça. Nenhum deles consegue superar Khamzat — disse Zahabi.

Khamzat vence Anderson Silva e Alex Pereira, diz Zahabi

O treinador canadense fez uma aposta ainda mais ousada, ao detalhar como seria um duelo entre Chimaev e outros atletas do UFC. Para ele, Khamzat vence até o ex-campeão meio-pesado Alex Pereira, que enfrenta Magomed Ankalaev pelo cinturão meio-pesado.

— Ele coloca qualquer um deles para baixo e os machuca muito. Ele é o Khabib do peso médio. Ele venceria qualquer peso médio, e ainda venceria Alex Pereira com facilidade. Se Pereira vencer Magomed Ankalaev e Khamzat subir para o meio-pesado, eu aposto que ele vence Alex com muita facilidade, finalizando a luta ou não. Ele pode fazer cinco rounds em cima de você porque não fica cansado em boas posições — ponderou o técnico.

Spider é o peso médio mais condecorado da história

Fora do UFC desde outubro de 2020, Anderson Silva segue sendo reverenciado como um dos maiores lutadores da história do MMA. Apenas no peso médio, ele tem o recorde de defesas de cinturão (10) e é um dos recordistas em termos de nocautes e vitórias na divisão.

No auge, Anderson Silva lutou contra atletas no meio-pesado, ganhando de nomes como Stephan Bonnar, James Irwin e Forest Griffin (este último ex-campeão da categoria até 93kg). No peso médio, ‘’The Spider’’ se notabilizou por vitórias épicas contra Vitor Belfort, Chael Sonnen e Yushin Okami, além de ter superado Rich Franklin em duas oportunidades.