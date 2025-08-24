Brasil busca novas medalhas no Mundial de Ginástica Rítmica; acompanhe resultados
Prata no geral, equipe briga pelas séries
A Seleção Brasileira de conjunto disputa neste domingo (24) as finais específicas das séries no Mundial de Ginástica Rítmica. A equipe se classificou em segundo lugar na série de fitas e em terceiro na mista (dois arcos e três bolas), além de conquista a prata na disputa geral. As atletas entram no tablado às 12h50 (de Brasília) para as fitas e às 15h50 para a mista. Acompanhe os resultados do Brasil no dia abaixo.
Atualização
13h40: Israel passa e Brasil está fora do pódio.
13h33: Japão passa e tira chance de prata do Brasil.
13h30: Com a apresentação, Brasil não disputa ouro nas fitas. Ainda tem chances de prata e bronze.
13h27: Brasil conquista 22.850.
13h25: Brasil se apresenta no tablado! A equipe deixou a fita cair algumas vezes, além de um 'embolo'. A equipe aguarda a nota.
13h22: Brasil entra no tablado!
13h10: Um recurso da Bulgária atrasa o andamento das apresentações.
13h00: Competição já iniciada! Brasil é a quarta seleção a entrar.
12h50: O Brasil deve entrar por volta das 13h10.
12h30: Nas finais específicas, é considerado somente o melhor desempenho naquele único aparelho.
12h20: Nas fitas, o conjunto do Brasil é o quarto a entrar no tablado; na série mista, as brasileiras abrem a disputa do misto.
Como estão sendo as apresentações do Brasil no Mundial de Ginástica Rítmica de 2025?
Final de fitas
Nas fitas, o Brasil escolheu a música "Come to Brazil", de Bruno Mars para a entrada ao tablado. A apresentação acontece com o remix que reúne músicas que transmitem brasilidade. O embalo da torcida não faltou, mas a fita caiu duas vezes, além de um embolo em certo momento.
A equipe tirou nota 22.850, bem abaixo dos 27.400 recebidos no sábado, durante a final geral.
Final de misto (dois arcos e três bolas)
Ainda não apresentado.
Formato de competição
O Mundial é disputado em duas modalidades: individual e por conjunto. Nas equipes, há duas séries: a simples, usando cinco fitas, e as mistas, com três bolas e dois arcos. As notas das duas séries são somadas, definindo o pódio. Além disso, há uma final específica para cada uma das séries.
O Conjunto brasileiro é integrado pelas atletas Duda Arakaki, Nicole Pircio, Sofia Madeira, Maria Paula Caminha e Mariana Gonçalves. Elas vêm de bons resultados para a Ginástica Rítmica brasileira, incluindo um ouro na Copa do Mundo de Milão, na Itália.
Confira o resultado geral da competição de conjunto no Mundial de Ginástica Rítmica
- 1º - Japão - 55.550 pontos
- 2º - Brasil - 55.250 pontos
- 3º - Espanha - 54.750 pontos
- 4º - China - 53.250 pontos
- 5º - Israel - 53.150 pontos
- 6º - Bulgária - 53.150 pontos
- 7º - Polônia - 52.700 pontos
- 8º - Alemanha - 51.800 pontos
- 9º - Ucrânia - 51.200 pontos
- 10º - França - 50.300 pontos
