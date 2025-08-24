menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Brasil busca novas medalhas no Mundial de Ginástica Rítmica; acompanhe resultados

Prata no geral, equipe briga pelas séries

Conjunto do Brasil durante apresentação de simples no Mundial de Ginástica Rítmica (Foto: Ivan Carvalho / CBG)
imagem cameraConjunto do Brasil durante apresentação de simples no Mundial de Ginástica Rítmica (Foto: Ivan Carvalho / CBG)
b81b4cb8-45a7-4972-80fe-9025fdbbb9a7_20250131_170213-aspect-ratio-1024-1024
Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThayuan Leiras,
Dia 24/08/2025
12:37
Atualizado há 1 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Seleção Brasileira de conjunto disputa neste domingo (24) as finais específicas das séries no Mundial de Ginástica Rítmica. A equipe se classificou em segundo lugar na série de fitas e em terceiro na mista (dois arcos e três bolas), além de conquista a prata na disputa geral. As atletas entram no tablado às 12h50 (de Brasília) para as fitas e às 15h50 para a mista. Acompanhe os resultados do Brasil no dia abaixo.

continua após a publicidade

➡️ Torcida vai ao êxtase com prata do Brasil no Mundial de Ginástica Rítmica; vídeo

Atualização

13h40: Israel passa e Brasil está fora do pódio.
13h33: Japão passa e tira chance de prata do Brasil.
13h30: Com a apresentação, Brasil não disputa ouro nas fitas. Ainda tem chances de prata e bronze.
13h27: Brasil conquista 22.850.
13h25: Brasil se apresenta no tablado! A equipe deixou a fita cair algumas vezes, além de um 'embolo'. A equipe aguarda a nota.
13h22: Brasil entra no tablado!
13h10: Um recurso da Bulgária atrasa o andamento das apresentações.
13h00: Competição já iniciada! Brasil é a quarta seleção a entrar.
12h50: O Brasil deve entrar por volta das 13h10.
12h30: Nas finais específicas, é considerado somente o melhor desempenho naquele único aparelho.
12h20: Nas fitas, o conjunto do Brasil é o quarto a entrar no tablado; na série mista, as brasileiras abrem a disputa do misto.

Conjunto do Brasil ganha medlha de prata no Mundial de Ginástica Rítmica (Foto: Ivan Carvalho / CBG)
Conjunto do Brasil ganha medlha de prata no Mundial de Ginástica Rítmica (Foto: Ivan Carvalho / CBG)

Como estão sendo as apresentações do Brasil no Mundial de Ginástica Rítmica de 2025?

Final de fitas

Nas fitas, o Brasil escolheu a música "Come to Brazil", de Bruno Mars para a entrada ao tablado. A apresentação acontece com o remix que reúne músicas que transmitem brasilidade. O embalo da torcida não faltou, mas a fita caiu duas vezes, além de um embolo em certo momento.

continua após a publicidade

A equipe tirou nota 22.850, bem abaixo dos 27.400 recebidos no sábado, durante a final geral.

Final de misto (dois arcos e três bolas)

Ainda não apresentado.

Formato de competição

O Mundial é disputado em duas modalidades: individual e por conjunto. Nas equipes, há duas séries: a simples, usando cinco fitas, e as mistas, com três bolas e dois arcos. As notas das duas séries são somadas, definindo o pódio. Além disso, há uma final específica para cada uma das séries.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Conjunto brasileiro é integrado pelas atletas Duda Arakaki, Nicole Pircio, Sofia Madeira, Maria Paula Caminha e Mariana Gonçalves. Elas vêm de bons resultados para a Ginástica Rítmica brasileira, incluindo um ouro na Copa do Mundo de Milão, na Itália.

continua após a publicidade

Confira o resultado geral da competição de conjunto no Mundial de Ginástica Rítmica

  1. 1º - Japão - 55.550 pontos
  2. 2º - Brasil - 55.250 pontos
  3. 3º - Espanha - 54.750 pontos
  4. 4º - China - 53.250 pontos
  5. 5º - Israel - 53.150 pontos
  6. 6º - Bulgária - 53.150 pontos
  7. 7º - Polônia - 52.700 pontos
  8. 8º - Alemanha - 51.800 pontos
  9. 9º - Ucrânia - 51.200 pontos
  10. 10º - França - 50.300 pontos

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias