Brasil erra e é sexto nas fitas no Mundial de Ginástica Rítmica
Equipe foi vice na competição geral
O conjunto do Brasil foi sexto na disputa de fitas no Mundial de Ginástica Rítmica neste domingo (24). A equipe havia conquistado a medalha de prata na disputa geral no último sábado (23) e encerra a campanha na série. Agora, o conjunto volta ao tablado na disputa da série mista (dois arcos e três bolas), às 15h50 (de Brasília).
Nas fitas, o Brasil escolheu a música "Come to Brazil", de Bruno Mars para a entrada ao tablado. A apresentação normal aconteceu com o remix que reúne músicas que transmitem brasilidade. O embalo da torcida não faltou, mas a fita caiu duas vezes, além de um embolo em certo momento.
A equipe tirou nota 22.850, abaixo dos 27.400 recebidos no sábado, durante a final geral. Houve também uma penalização de 0,30 provavelmente causada por uma saída de fita.
Confira o resultado das fitas na competição de conjunto no Mundial de Ginástica Rítmica
- 1º - China - 27.550 pontos
- 2º - Japão - 26.650 pontos
- 3º - Espanha - 25.950 pontos
- 4º - Israel - 25.300 pontos
- 5º - Bulgária - 24.750 pontos
- 6º - Brasil - 22.850 pontos
- 7º - Polônia - 22.500 pontos
- 8º - Uzbequistão - 22.450 pontos
Formato de competição
O Mundial é disputado em duas modalidades: individual e por conjunto. Nas equipes, há duas séries: a simples, usando cinco fitas, e as mistas, com três bolas e dois arcos. As notas das duas séries são somadas, definindo o pódio. Além disso, há uma final específica para cada uma das séries.
O Conjunto brasileiro é integrado pelas atletas Duda Arakaki, Nicole Pircio, Sofia Madeira, Maria Paula Caminha e Mariana Gonçalves. Elas vêm de bons resultados para a Ginástica Rítmica brasileira, incluindo um ouro na Copa do Mundo de Milão, na Itália.
