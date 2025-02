Número 1 do Brasil e 16ª do mundo, Bia Haddad Maia foi eliminada, neste domingo, na estreia de simples no WTA 1000 de Doha, no Qatar. A brasileira caiu por 2 sets a 1 diante da polonesa Magdalena Frech, 28ª colocada, com parciais de 6/4 3/6 6/2, após 2h37min na quadra 2 do complexo no Qatar. Este foi o quinto jogo entre elas e a segunda derrota da brasileira, a segunda consecutiva.

Bia ficou ausente semana passada do WTA 500 de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, onde não conseguiu defender sua semifinal por conta de uma pequena inflamação no ombro. Agora seu próximo compromisso em simples é o WTA 1000 de Dubai, nos Emirados Árabes, que começa no outro final de semana.

A brasileira acumula sua quinta derrota em sete jogos no ano, onde venceu apenas no Australian Open com dois triunfos e a terceira rodada. Caiu ainda duas vezes na United Cup e na estreia no WTA 500 de Adelaide, na Austrália. Ela disputa a chave de duplas com a alemã Laura Siegemund, onde estreia nesta segunda-feira contra as russas Ekaterina Alexandrova e Liudmila Samsonova.

Como foi Bia Haddad x Magdalena Frech?

Bia começou o duelo na frente, abrindo 3 a 0, mas em games super disputados. A maré virou a seguir, Frech empatou, pulou na frente e com nova quebra no fim fechou por 6/4 em mais games bem disputados. Bia salvou set points, mas cometia erros logo a seguir.

Bia Haddad foi derrotada para a polonesa Magdalena Frech (Foto: WANG Zhao / AFP)

No segundo set a brasileira abriu 3 a 0 e novamente deixou empatar. Só que dessa vez ela segurou a onda no saque, quebrou, abriu 5 a 3 e fechou por 6/3. Porém, no set final, a paulistana levou a quebra cedo, não conseguiu reagir e com nova quebra no oitavo game foi derrotada.