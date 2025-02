Bia Haddad e a alemã Laura Siegemund derrotaram a americana Sofia Kenin e a ucraniana Lyudmila Kichenok, cabeças de chave 4, por 2 sets a 0 com parciais de 6/4 6/2. Com a vitória, as duas avançam para as quartas de final do WTA 1000 do Qatar.

Bia Haddad e Laura Siegemund (Foto: Hannah Peters/AFP)

Nas quartas, a dupla enfrenta a belga Elise Mertens e a australiana Ellen Perez, cabeças de chave 6 do WTA 1000 do Qatar. Elas venceram a dupla chinesa formada por Yifan Xu e Zhaoxuan Yang por 2 sets a 0.

Nesta quarta-feira (12), é a vez de Luisa Stefani buscar vaga nas quartas de final. Ela e a americana Peyton Stearns enfrentam a dupla da taiwanesa Hao Chan e da russa Veronika Kudermetova, cabeças de chave 5, nas oitavas de final.

Histórico de Bia Haddad do WTA 1000 de Doha

Na competição de simples, a brasileira foi eliminada em sua estreia, sendo derrotada pela polonesa Magdalena Frech por 2 sets a 1. A Bia acumulou sua quinta derrota em sete jogos no ano, onde venceu apenas no Australian Open com dois triunfos e a terceira rodada. Caiu ainda duas vezes na United Cup e na estreia no WTA 500 de Adelaide, na Austrália.

Bia Haddad terá o WTA 1000 de Dubai como próximo compromisso no simples (Foto: RYAN LIM / AFP)

Na competição de Duplas, a brasileira segue com tudo no Qatar. O torneio, que é ao ar livre e em quadra dura, é realizado há 20 anos e tem premiação de 3,6 milhões de dólares (cerca de R$ 206 milhões). Bia Haddad é a tenista número um do Brasil e ocupa a 16ª posição no ranking mundial. Já Siegemund ocupa a posição 82.

Saiba horário e onde assistir ao WTA 1000 de Doha

WTA 1000 de Doha - Duplas

📆 Data: até 15 de fevereiro de 2025

⏰ Horário: a partir das 7h (de Brasília)

🌏 Local: Doha, no Qatar

📺 Onde assistir: Disney+