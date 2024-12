João Fonseca encara ex-top 40 na estreia em Camberra

João Fonseca, número 145 do mundo, conheceu, neste sábado (28), seu adversário de estreia na nova temporada, no torneio challenger 125 de Camberra, na Austrália, evento no piso duro com premiação de US$ 200 mil (R$ 1,25 milhão).

O carioca, que vem embalado pelo título do NextGen Finals, em Jeddah, na Arábia Saudita, enfrenta o americano Mackenzie McDonald, atual 131º e que já esteve entre os 40 melhores do mundo.

Se vencer, o brasileiro terá pela frente o vencedor do cabeça de chave 2, o argentino Facundo Diaz Acosta, 79º, ou o croata Duke Ajdukovic, 142º.

O forte torneio tem seis jogadores do top 100 na chave principal que começa na segunda-feira, 30, noite do dia 29 no Brasil. Fonseca ainda não tem data para sua estreia. O evento é preparatório para o quali do Australian Open que será jogado a partir do dia 6 de janeiro em Melbourne, na Austrália.

Ingrid Martins no WTA 250 Auckland

Ingrid Martins em Hertogenbosch (Foto: Libema open/WTA)

No feminino, Ingrid Martins, 84ª do mundo e terceira do Brasil, conheceu suas rivais de estreia na temporada 2025 no torneio WTA 250 de Auckland, na Nova Zelândia, competição sobre o piso duro com premiação de US$ 275 mil.

A carioca e a americana Jessie Aney enfrentam a dupla da americana Sloane Stephens e a dinamarquesa Clara Tauson. Se vencerem, podem enfrentar as cabeças de chave 1, a americana Sofia Kenin e a belga Elise Mertens. As favoritas enfrentam a canadense Rebecca Marino e a britânica Tara Moore.