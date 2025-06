Merab Dvalishvili e Sean O'Malley se enfrentam, pelo título do peso-galo masculino, na madrugada de sábado (7) para domingo (8), na luta principal do UFC 316, no Prudential Center, em Newark (EUA). O evento é o quinto sexto do ano, que conta com outra luta por cinturão. No co-evento principal, a americana Julianna Peña a defende o cinturão do peso-galo feminino contra a compatriota Kayla Harrison.

No card do evento, quatro brasileiros estarão em ação. No card principal, Vicente Luque irá encarar Kevin Holland. Um pouco antes, Bruno Silva enfrenta Joshua Van; Brendson Ribeiro luta com Azamat Murzakonov; e Ariane Lipski da Silva contra Wang Cong.

Merab Dvalishvili x Sean O'Malley 2 - UFC 316

O duelo entre Merab Dvalishvili e Sean O'Malley será o segundo entre os dois lutadores. Na primeira ocasião, o americano era o detentor do cinturão do peso-galo. A luta foi disputada em setembro de 2024, e o georgiano saiu vitorioso. Agora, o confronto também vale o título da categoria e pode sacramentar uma freguesia por parte do ex-campeão, ou uma possível trilogia, em caso de vitória do mesmo.

FICHA TÉCNICA

UFC 316 — Newark, Estados Unidos

📆 Data: 7 de junho de 2025

⏰ Horário: A partir de 19h (horário de Brasília)

🌍 Local: Newark, Estados Unidos

📺 Onde assistir: UFC Fight Pass (todo o card) pela internet

Card principal — a partir de 23h

Merab Dvalishvili x Sean O'Malley - cinturão peso galo

Julianna Peña x Kayla Harrison - cinturão peso galo feminino

Kelvin Gastelum x Joe Pyfer - peso médio

Mario Bautista x Patchy Mix - peso galo

Vicente Luque x Kevin Holland - peso meio-médio

Card preliminar — a partir de 19h

Bruno Silva x Joshua Van - peso mosca

Azamat Murzakanov x Brendson Ribeiro - peso meio-pesado

Serghei Spivac x Waldo Cortes Acosta - peso pesado



Khaos Wlliams x Andreas Gustafsson - peso meio-médio

Ariane da Silva x Wang Cong - peso mosca feminino

Jeka Saragih x Joo Sang Yoo - peso pena

Quillan Salkilld x Yanal Ashmouz - peso leve

MarQuel Mederos x Mark Choinski - peso leve