Namorado de Mel Maia, Luan Medeiros vence e segue invicto no boxe

Luan Medeiros derrotou Tony Aguilar por decisão unânime dos juízes (77-74, 77-73, 78-73), no MVP Orlando: Ferreira vs Ferreyra, neste sábado (7), em Orlando, EUA. Namorado da atriz Mel Maia, o brasileiro venceu em seu primeiro combate internacional de boxe e segue invicto como profissional. Em grande combate, o carioca neutralizou o americano com esquivas e contragolpes.

continua após a publicidade

➡️ Bia Ferreira defende cinturão mundial de boxe: confira onde assistir

Como foi a luta?

A luta começou estudada, sem muita ação de ambos os lados. Porém, no segundo assalto, a luta acelerou, com Luan conseguindo grande sequência de golpes na metade final do round. Na sequência do combate, o brasileiro tinha mais aproveitamento nas tentativas de socos, principalmente por suas esquivas nos lançamentos ofensivos de Aguilar.

Na metade da luta, Tony conseguiu crescer no combate, ao driblar a esquiva do brasileiro. Mesmo sofrendo com alguns golpes, Luan seguia com alta precisão. Porém, no sexto round, Medeiros sofreu uma penalização pelo árbitro ao segurar a cintura do americano e teve um ponto descontado.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Nos dois últimos rounds, Luan voltou a controlar o combate com as esquivas e contragolpes, mas sem nocautear. Na decisão dos juízes, Medeiros venceu Aguilar por decisão unânime (77-74, 77-73, 78-73). O brasileiro chega a sua sexta vitória no boxe profissional.