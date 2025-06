Brasil domina China e dorme na liderança da VNL masculina

O Brasil venceu a China no segundo jogo da semana dois da Liga das Nações (VNL) masculina. A partida foi dominada pela Seleção brasileira, que fechou o jogo em 3 a 0 e parciais de 25/22, 25/16 e 25/23. Alan foi o maior pontuador da partida, marcando 17 pontos. A Seleção enfrenta a Itália neste sábado (28), às 18h (de Brasília).

1º SET

A partida começou com superioridade brasileira, que aproveitou os erros cometidos pelos chineses para abrir 13 a 8. No decorrer da parcial, a China foi encurtando a desvantagem e chegou perto de empatar no fim, com 21 a 19 no placar. Mas após tempo técnico pedido por Bernardinho, o Brasil se reorganizou e fechou por 25 a 22, com Honorato sendo o maior pontuador da parcial, com seis pontos.

O Brasil venceu a China por 3 sets a 0 (Foto: volleyballworld)

2º SET

Na segunda parcial, com saque e bloqueio forte, o Brasil quebrou o serviço da China e abriu 15 a 9. Com Alan, Honorato, Lukas Bergmann e Judson afiados no ataque, a Seleção Brasileira dominou o restante do set e fechou por 25 a 16.

3º SET

O terceiro set foi de domínio chinês, que, com Zihua Wen, abriu 15 a 11. O Brasil esboçou uma reação e chegou perto do empate por 15 a 13, com Honorato explorando o bloqueio. Mesmo após tempo técnico da China, a equipe brasileira seguiu sem deixar os adversários dispararem e igualou o marcador por 21 a 21 após bloqueio de Flávio. Não demorou muito e a virada veio, 23 a 23, com ataque de Honorato. O ponto da vitória veio com Adriano, ao acertar um ace e fechar a parcial por 25 a 23 e o jogo por 3 a 0.

