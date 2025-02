Pela Basketball Champions League Americas (BCLA), Minas e Flamengo entraram em quadra pela última vez na fase de grupos do torneio. Em Belo Horizonte, a equipe mineira teve partida acirrada e garantiu a vitória apenas nos momentos finais contra o Biguá, por 81 a 77. Já no Panamá, os Rubro-Negros não tiveram dificuldade para vencer o Toros de Chiriquí, por 110 a 65.

Esta foi a última partida de ambas as equipes na fase de grupos da BCLA, onde já estão classificadas para as quartas de final. Na liderança do Grupo C, o Minas encara o Instituto de Córdoba na próxima fase. Já no Grupo B, o Flamengo torce para um tropeço do Boca Juniors na nona rodada, contra o Toros de Chiriquí para garantir a liderança.

🏀 Minas 81 x 77 Biguá

Na Arena UniBH, o partida começou equilibrada, mas na metade do quarto, o Minas conseguiu abrir na liderança por 10 pontos, 17 a 7. Após pontos em sequência, o Biguá conseguiu encostar no placar novamente, mas os mineiros fecharam a parcial três pontos na frente, 22 a 19.

Na sequência, os uruguaios voltaram a crescer na partida e tomaram a liderança no segundo quarto. O Minas reagiu e conseguiu a ponta do placar faltando 18 segundos para o fim, com dois pontos e a falta, que Danilo Fuzaro conseguiu converter, 41 a 39.

O Minas venceu o Biguá por 81 a 77 (Foto: Hedgard Moraes/MTC)

Após o intervalo, o equilíbrio da partida seguiu, com pontos altos e baixos de ambas as equipes. Assim como no segundo quarto, o Minas conseguiu retomar a liderança na última bola do quarto, dessa vez com Rafael Mineiro. 61 a 60. Na última parcial, a equipe brasileira conseguiu se sobressair aos uruguaios e conseguiu fechar a partida com mais facilidade, 81 a 77.

🏀 Toros de Chiriquí 65 x 110 Flamengo

No Panamá, o Flamengo saiu atrás no placar para os donos da casa, mas rapidamente conseguiram o controle da partida. Com Shaquille Johnson e Tayavek Gallizzi, o Rubro-Negro foi para o segundo quarto vencendo por 29 a 19. O domínio seguiu, dessa vez com Ruan Miranda sendo o destaque para o time brasileiro. Do outro lado, o Toros de Chiriquí não conseguia pontuar e foi para o intervalo perdendo por 19 pontos, 55 a 36.

O Flamengo venceu o Toros de Chiriquí por 110 a 65 (Foto: Divulgação / BCLA)

O panorama do jogo seguiu o mesmo nos últimos dois quartos, até com mais domínio do Flamengo, que marcou 14 pontos seguidos e abriu 69 a 38 no terceiro quarto, com Jordan Williams, cestinha da partida, com 19 pontos, liderando a equipe. Com a grande vantagem, os Rubro-Negros diminuiu o ritmo, mas, mesmo assim, conseguiu aumentar a liderança para 38 pontos, 87 a 49. Na última parcial, o time carioca seguiu o massacre e fechou a partida em 110 a 65.

Confira os principais pontuadores de cada partida:

🏀 MINAS 81 x 77 BIGUÁ

Minas

Yuri Elias - 21 pontos

Alexandre Paranhos - 11 pontos e 11 rebotes

Juan Arengo - 9 pontos

Biguá

Vinicius De Oliveira - 16 pontos

Leandro Cerminato - 13 pontos

Thiago Rodriguez - 12 pontos

🏀 TOROS DE CHIRIQUÍ 65 X 110 FLAMENGO

Toros de Chiriquí

Guillermo Navarro - 11 pontos

Johnny Murillo - 11 pontos

Jose Lloreda - 10 pontos

Flamengo